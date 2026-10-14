На пункті пропуску "Чоп (Тиса)" сповільнять оформлення пасажирів і вантажів - що відомо

15 жовтня у міжнародному пункті пропуску "Чоп (Тиса)" на кордоні з Угорщиною проводитимуть технічні роботи. Оформлення транспортних засобів буде уповільнене. Про це повідомляє Держприкордонслужба України, пише УНН.

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За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, роботи триватимуть із 09:00 до 17:00.

У зв’язку з тимчасовим обмеженням електропостачання контрольні операції здійснюватимуть повільніше як для легкових автомобілів, так і для вантажного транспорту.

Водіїв і перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок і перетину державного кордону.

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