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На пункті пропуску "Чоп (Тиса)" сповільнять оформлення пасажирів і вантажів - що відомо

Київ • УНН

 • 870 перегляди

15 жовтня з 09:00 до 17:00 на пункті "Чоп (Тиса)" триватимуть технічні роботи. Через обмеження електропостачання оформлення авто й вантажів сповільниться.

На пункті пропуску "Чоп (Тиса)" сповільнять оформлення пасажирів і вантажів - що відомо

15 жовтня у міжнародному пункті пропуску "Чоп (Тиса)" на кордоні з Угорщиною проводитимуть технічні роботи. Оформлення транспортних засобів буде уповільнене. Про це повідомляє Держприкордонслужба України, пише УНН.

Деталі

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, роботи триватимуть із 09:00 до 17:00.

У зв’язку з тимчасовим обмеженням електропостачання контрольні операції здійснюватимуть повільніше як для легкових автомобілів, так і для вантажного транспорту.

Водіїв і перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок і перетину державного кордону.

Україна та Румунія відкрили новий пункт пропуску через Тису08.10.26, 14:46 • 4440 переглядiв

Ольга Розгон

Суспільство
Державний кордон України
Електроенергія
Закарпатська область
Державна прикордонна служба України
Угорщина