На пункте пропуска "Чоп (Тиса)" замедлят оформление пассажиров и грузов — что известно

15 октября в международном пункте пропуска «Чоп (Тиса)» на границе с Венгрией будут проводить технические работы. Оформление транспортных средств будет замедлено. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.

Детали

По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области, работы будут продолжаться с 09:00 до 17:00.

В связи с временным ограничением электроснабжения контрольные операции будут осуществляться медленнее как для легковых автомобилей, так и для грузового транспорта.

Водителей и перевозчиков просят учесть эту информацию при планировании поездок и пересечении государственной границы.

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