На пункте пропуска "Чоп (Тиса)" замедлят оформление пассажиров и грузов — что известно
Киев • УНН
15 октября с 09:00 до 17:00 на пункте "Чоп (Тиса)" будут проводиться технические работы. Из-за ограничений электроснабжения оформление автомобилей и грузов замедлится.
15 октября в международном пункте пропуска «Чоп (Тиса)» на границе с Венгрией будут проводить технические работы. Оформление транспортных средств будет замедлено. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.
Детали
По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области, работы будут продолжаться с 09:00 до 17:00.
В связи с временным ограничением электроснабжения контрольные операции будут осуществляться медленнее как для легковых автомобилей, так и для грузового транспорта.
Водителей и перевозчиков просят учесть эту информацию при планировании поездок и пересечении государственной границы.
Украина и Румыния открыли новый пункт пропуска через Тису08.10.26, 14:46 • 4458 просмотров