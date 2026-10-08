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Украина и Румыния открыли новый пункт пропуска через Тису

Киев • УНН

 • 500 просмотра

В Закарпатье начал работать пункт «Белая Церковь — Сигету-Мармацией» для легковых автомобилей — до 400 машин в сутки. В дальнейшем будут пропускать грузовики и автобусы.

Украина и Румыния открыли новый пункт пропуска через Тису

В Закарпатье открыли новый автомобильный пункт пропуска «Белая Церковь — Сигету-Мармацией» на границе с Румынией. На первом этапе он будет работать для легковых автомобилей и сможет пропускать до 400 автомобилей в сутки. Об этом сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, пишет УНН.

Детали

Для запуска движения с украинской стороны построили подъездную дорогу и установили модульную инфраструктуру для пограничного и таможенного контроля. С румынской стороны построили пункт пропуска и новый мостовой переход через Тису, который соединил две страны.

«Открытие нового пункта пропуска — это конкретный результат нашей системной работы по развитию западной границы. Для Закарпатья это дополнительный маршрут в Румынию, а для всей транспортной системы — еще одна возможность перераспределять потоки и снижать нагрузку на действующие пункты пропуска. Особенно важно, что мы продолжаем развивать приграничную инфраструктуру даже во время войны. Следующий этап — создание здесь полноценного пункта пропуска для грузовых автомобилей и автобусов», — сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

Отмечается, что это только первый этап. Развитие пункта пропуска продолжится. После завершения полноценного строительства здесь смогут оформлять до 400 грузовиков и 50 автобусов в сутки.

Молдова создает укрытия на КПП у границы с Украиной08.10.26, 07:31 • 6820 просмотров

Ольга Розгон

Общество
Калашник Николай Владимирович
Государственная граница Украины
Министерство инфраструктуры (Украина)
Румыния
Украина