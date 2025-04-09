Министерство инфраструктуры (Украина)

Алексей Кулеба и Оксана Жолнович возглавили наблюдательный совет Украинского фонда социальных инвестиций. Изменения в состав совета теперь будут утверждаться совместным приказом Мининфраструктуры и Минсоцполитики.
Бывший мэр Житомира Сергей Сухомлин назначен председателем Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Это произошло вскоре после досрочного прекращения его полномочий на должности городского головы.
На границе с Венгрией начат ремонт дорожного покрытия в пункте пропуска «Чоп - Захонь». Работы продлятся несколько недель, возможны осложнения движения автотранспорта в направлении выезда из Украины.
Экс-мэр Житомира Сергей Сухомлин может заменить Мустафу Найема на посту главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
САП инициировала взыскание залога и объявление в розыск нардепа Андрея Одарченко, обвиняемого в попытке подкупа руководства Минобновления. Одарченко не явился в суд, его местонахождение неизвестно.
Дания предоставила два пакета помощи Украине на 64 млн евро. 44 млн направят на восстановление Николаевской области, обеспечение водой, восстановление инфраструктуры и поддержку населения.
Мининфраструктуры сотрудничает с немецким агентством для подготовки к отопительному сезону. В наибольшей помощи в энергооборудовании нуждаются крупные города, где проживает большинство населения и ВПЛ.
Городские власти Киева обратились к Кабмину с требованием безотлагательно реставрировать мост Патона через Днепр. В течение двух лет никаких работ для улучшения состояния стратегически важного сооружения не проведено.
САП и НАБУ передали в суд дело против бывшего министра инфраструктуры и его заместителя. Их обвиняют в нанесении ущерба государству на сумму более 49 млн долларов из-за незаконных корабельных сборов.