Министерство инфраструктуры (Украина)

Крупные города нуждаются в наибольшей помощи в энергооборудовании: правительство ищет решение совместно с немецким агентством

Мининфраструктуры сотрудничает с немецким агентством для подготовки к отопительному сезону. В наибольшей помощи в энергооборудовании нуждаются крупные города, где проживает большинство населения и ВПЛ.