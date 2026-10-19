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Швеция направит более 5 млн евро на поддержку транспортной инфраструктуры Украины

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Швеция дополнительно направит 60 млн крон в транспортный фонд Украины. Средства пойдут на восстановление поврежденной инфраструктуры и технику.

Швеция направит более 5 млн евро на поддержку транспортной инфраструктуры Украины

Швеция направит дополнительные 60 млн шведских крон (около 5,4 млн евро) в Фонд поддержки транспорта Украины для восстановления инфраструктуры, поврежденной российскими атаками, а также закупки необходимой техники и оборудования. Об этом сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, пишет УНН.

Подробности

По данным украинского ведомства, Швеция направит 5,4 млн евро в UTSF. Эти средства укрепят возможности Украины по восстановлению транспортной инфраструктуры, поврежденной российскими атаками, и помогут подготовить и реализовать первоочередные инфраструктурные проекты.

С новым взносом Швеции общий объем объявленного финансирования UTSF составляет около 10 млн евро.

Отмечается, что эти средства позволят протестировать механизм работы Фонда и начать реализацию первых проектов.

Швеция представила первый самолет GlobalEye взамен ASC 890, которые она передала Украине17.10.26, 05:55 • 6561 просмотр

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Война в Украине
Министерство инфраструктуры (Украина)
Швеция
Украина