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Швеция представила первый самолет GlobalEye взамен ASC 890, которые она передала Украине

Киев • УНН

 • 5828 просмотра

Saab представила первый из трех самолетов GlobalEye для Швеции. Самолеты заменят два ASC 890, переданных Украине в 2024 году.

Швеция представила первый самолет GlobalEye взамен ASC 890, которые она передала Украине

Шведская оборонная компания Saab представила первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) GlobalEye, предназначенный для Военно-воздушных сил Швеции. Новые машины должны заменить самолеты ASC 890, которые Стокгольм передал Украине в рамках военной помощи. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на пресс-релиз Saab, пишет УНН.

Детали

Представленный самолет стал первым из трех заказанных Швецией GlobalEye. Первоначальный контракт на два борта с возможностью приобретения еще двух заключили в 2022 году. Его стоимость составила 7,3 млрд шведских крон, или примерно 654 млн евро.

Изначально поставки планировали начать в 2027 году. Однако после решения передать Украине два самолета ASC 890 в июне 2024 года Швеция заказала еще один GlobalEye и решила ускорить выполнение контракта.

Что известно о возможностях нового самолета

GlobalEye создан на базе бизнес-джета Bombardier Global 6000/6500 и оснащен радиолокационной станцией Erieye ER. Ее инструментальная дальность составляет до 650 км, что позволяет обнаруживать воздушные цели на значительных расстояниях.

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По данным Saab, самолет, находясь на высоте около 10,7 км, способен обнаруживать цель, летящую на высоте 61 метр, с расстояния до 458 км. Это позволяет контролировать воздушное пространство и обеспечивать военное командование информацией для планирования операций.

Точные сроки передачи первого GlobalEye шведским военным пока не объявлены. Презентация самолета свидетельствует о продвижении программы, однако перед вводом в эксплуатацию он должен пройти необходимые испытания.

В настоящее время единственным оператором GlobalEye остаются Объединенные Арабские Эмираты. Помимо Швеции, два таких самолета с опционом на приобретение еще двух заказала Франция, а еще два приобрела неназванная страна Ближнего Востока.

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Степан Гафтко

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