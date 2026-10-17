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Швеція представила перший літак GlobalEye на заміну ASC 890, які передала Україні

Київ • УНН

 • 2024 перегляди

Saab представила перший із трьох GlobalEye для Швеції. Літаки замінять два ASC 890, передані Україні у 2024 році.

Швеція представила перший літак GlobalEye на заміну ASC 890, які передала Україні

Шведська оборонна компанія Saab представила перший літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛВіУ) GlobalEye, призначений для Повітряних сил Швеції. Нові машини мають замінити літаки ASC 890, які Стокгольм передав Україні в межах військової допомоги. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на пресреліз Saab, пише УНН.

Деталі

Представлений літак став першим із трьох замовлених Швецією GlobalEye. Початковий контракт на два борти з можливістю придбання ще двох уклали у 2022 році. Його вартість становила 7,3 млрд шведських крон, або приблизно 654 млн євро.

Спочатку постачання планували розпочати у 2027 році. Однак після рішення передати Україні два літаки ASC 890 у червні 2024 року Швеція замовила ще один GlobalEye та вирішила прискорити виконання контракту.

Що відомо про можливості нового літака

GlobalEye створений на базі бізнес-джета Bombardier Global 6000/6500 та оснащений радіолокаційною станцією Erieye ER. Її інструментальна дальність становить до 650 км, що дозволяє виявляти повітряні цілі на значних відстанях.

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За даними Saab, літак, перебуваючи на висоті близько 10,7 км, здатний виявляти ціль, яка летить на висоті 61 метр, із відстані до 458 км. Це дає змогу контролювати повітряний простір і забезпечувати військове командування інформацією для планування операцій.

Точні строки передачі першого GlobalEye шведським військовим поки не оголошені. Презентація літака свідчить про просування програми, однак перед введенням в експлуатацію він має пройти необхідні випробування.

Наразі єдиним оператором GlobalEye залишаються Об'єднані Арабські Емірати. Крім Швеції, два такі літаки з опцією на придбання ще двох замовила Франція, а ще два придбала неназвана країна Близького Сходу.

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Степан Гафтко

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