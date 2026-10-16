Україна очікує на додаткові 10 винищувачів F-16 від Бельгії до кінця року - Зеленський

Бельгійський F-16A. Фото з відкритих джерел.

Бельгія планує передати Україні 10 винищувачів F-16 до кінця 2026 року. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя, передає УНН.

Наразі українські військові активно використовують ці літаки для перехоплення російських реактивних безпілотників типу "шахед", демонструючи високу ефективність.

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За словами глави держави, винищувачі F-16 відіграють важливу роль у протидії російським повітряним атакам, зокрема допомагають знищувати реактивні модифікації ударних безпілотників.

"Зараз F-16 дуже допомагають відбивати атаки реактивних "шахедів". Працюємо з Бельгією над тим, щоб якомога скоріше отримати додаткові винищувачі", — наголосив Зеленський.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер своєю чергою підтвердив намір передати Україні 10 винищувачів до кінця поточного року. За його словами, постачання літаків затримувалося через проблеми з отриманням Бельгією нових американських винищувачів F-35. Однак тепер їх надходження відновлюється, що дозволить прискорити передачу F-16 Україні.

Під час зустрічі у Брюсселі Зеленський та де Вевер також обговорили можливість додаткового постачання боєприпасів для винищувачів. Президент наголосив, що посилення української протиповітряної оборони залишається одним із ключових пріоритетів на тлі безперервних російських атак.

Нагадаємо

29 вересня Зеленський повідомив про домовленість із Бельгією щодо передачі трьох винищувачів F-16 до кінця 2026 року за прискореною процедурою. Україна також отримала термінові партії боєприпасів для цих літаків від Бельгії та інших партнерів, зокрема Іспанії.