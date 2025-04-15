Українські виробники компонентів для зброї можуть отримати грант до 8 млн грн на розширення виробництва. Держава профінансує 50%
вартості проєкту.
Україна та Бельгія співпрацюватимуть в оборонній сфері та нарощуватимуть спільне виробництво. Також сторони обговорили санкції
проти рф та євроінтеграцію України.
У мережі з'явилися фото китайського J-36, літака шостого покоління з конструкцією "літаюче крило". Експерти відзначають незвичайну конфігурацію двигунів, що може забезпечити додаткову тягу.
10 квітня відбудеться зустріч "коаліції охочих" щодо розміщення військ в Україні. 11 квітня на Рамштайні обговорять ППО та виробництво зброї.
Прем'єр Бельгії оголосив про пакет допомоги Україні в 1 млрд євро на 2025 рік та по 1 млрд щороку на оборонні потреби. Також,
Бельгія передасть Україні 2 F-16 у 2024 та 2 у 2025.
Бельгія надасть Україні два F-16 у 2024 році як запчастини, і ще два літаки у 2025 році. Передача відбудеться після отримання Бельгією F-35.
Бельгійські урядовці на чолі з прем'єр-міністром прибули до Києва для демонстрації підтримки Україні та обговорення співпраці в
оборонній сфері. Їх супроводжують керівники бельгійських оборонних підприємств.
Барт де Вевер заявив, що Бельгія не заарештує Нетаньягу, навіть попри ордер МКС, пославшись на реальну політику. Опозиція розкритикувала ці слова.
Бельгія перенесла поставку винищувачів F-16 Україні на 2026 рік через затримки з отриманням F-35. Прем'єр-міністр Барт де Вевер
підтвердив подальшу підтримку України.
Президент України зустрівся з прем'єром Бельгії Бартом де Вевером у Брюсселі перед самітом ЄС. Сторони обговорили постачання артилерії, виробництво дронів та ракет, а також подякували за F-16.