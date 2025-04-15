Барт Де Вевер

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20045 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 136155 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127565 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125892 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128236 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192797 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76809 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164050 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Шмигаль зустрівся з бельгійським колегою: говорили про оборонну співпрацю і санкції проти рф

Україна та Бельгія співпрацюватимуть в оборонній сфері та нарощуватимуть спільне виробництво. Також сторони обговорили санкції проти рф та євроінтеграцію України.

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Ажіотаж серед військових експертів: з’явилося відео китайського винищувача шостого покоління J-36

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ППО та контингент: Зеленський розповів, що планується обговорити на зустрічі "коаліції охочих" та “Рамштайн”

10 квітня відбудеться зустріч "коаліції охочих" щодо розміщення військ в Україні. 11 квітня на Рамштайні обговорять ППО та виробництво зброї.

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Бельгія оголосила про мільярд євро допомоги Україні у 2025 році та щорічно на оборону

Прем'єр Бельгії оголосив про пакет допомоги Україні в 1 млрд євро на 2025 рік та по 1 млрд щороку на оборонні потреби. Також, Бельгія передасть Україні 2 F-16 у 2024 та 2 у 2025.

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Бельгія передасть Україні 4 винищувачі F-16 протягом двох років

Бельгія надасть Україні два F-16 у 2024 році як запчастини, і ще два літаки у 2025 році. Передача відбудеться після отримання Бельгією F-35.

Війна • 8 квітня, 12:54 • 8837 перегляди

До Києва прибули бельгійські міністри, посадовців супроводжуватимуть керівники ОПК

Бельгійські урядовці на чолі з прем'єр-міністром прибули до Києва для демонстрації підтримки Україні та обговорення співпраці в оборонній сфері. Їх супроводжують керівники бельгійських оборонних підприємств.

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Бельгія не арештує Нетаньягу у разі його візиту до країни – Прем’єр

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Бельгія відклала початок поставки F-16 в Україну до 2026 року - прем’єр

Бельгія перенесла поставку винищувачів F-16 Україні на 2026 рік через затримки з отриманням F-35. Прем'єр-міністр Барт де Вевер підтвердив подальшу підтримку України.

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Зеленський зустрівся з прем’єром Бельгії: обговорили потребу в артилерії і спільному виробництві

Президент України зустрівся з прем'єром Бельгії Бартом де Вевером у Брюсселі перед самітом ЄС. Сторони обговорили постачання артилерії, виробництво дронів та ракет, а також подякували за F-16.

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