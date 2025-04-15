Барт Де Вевер

Зеленський зустрівся з прем’єром Бельгії: обговорили потребу в артилерії і спільному виробництві

Президент України зустрівся з прем'єром Бельгії Бартом де Вевером у Брюсселі перед самітом ЄС. Сторони обговорили постачання артилерії, виробництво дронів та ракет, а також подякували за F-16.