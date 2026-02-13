Європа веде переговори щодо "ядерної парасольки", очікується промова Макрона щодо ядерного питання - Bloomberg

Уперше з часів закінчення холодної війни європейські столиці обговорюють, як розробити власний ядерний потенціал стримування, з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, які посилаються на переговори між військовими та урядами, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Європа залежить від США у своїй так званій ядерній парасольці, що складається з американської зброї, що базується на континенті, та пакту про взаємну оборону НАТО. Якщо США більше не можна довіряти, Європа зіткнеться зі зловісною перспективою залишитися наодинці з сусідом, росією, яка володіє найбільшим у світі ядерним арсеналом, пише видання.

Наразі лише Велика Британія та Франція мають ядерну зброю.

Очікується, що президент Франції Еммануель Макрон запропонує ядерне стримування решті Європи у своїй промові цього місяця, повідомляють люди, обізнані з цим питанням.

Він вже згадував про можливість поширення французької парасольки на решту Європи минулого року після подій в Україні.

Макрон заявив про розширення Францією своєї "ядерної парасольки", але вказав на важливий нюанс

"За наявності достатньої кількості грошей інші європейські країни теоретично могли б отримати ядерні ракети. Але це вимагатиме болісного вибору: високих витрат і порушень міжнародних договорів, якщо країни хочуть розвивати власний арсенал, або ж прийняття того, що підписання контракту на захист союзника пов'язане з ймовірним компромісом у вигляді нападу на самих себе", - ідеться у публікації

"Уявіть, що росія вторгнеться в Естонію, - сказав Павел Повдіг, старший науковий співробітник Інституту досліджень роззброєння ООН. - Отже, Франція має такий розрахунок - вони мають можливість завдати багато шкоди росії, але росія точно завдасть багато шкоди Франції у відповідь. Чи буде це те, що Париж готовий розглянути?"

Європа діє обережно. "Вирішуючи це питання, чиновники уважно стежать за тим, які сигнали вони посилають росії, ведучи переговори у двосторонньому або тристоронньому форматі між країнами, які мають сильну довіру", сказала людина, знайома з переговорами.

"Країни, що беруть участь в переговорах, зазвичай розміщують військові активи США, знаходяться поблизу росії та відчувають пряму загрозу з боку володимира путіна", сказала людина, знайома з переговорами. "Вони відбуваються на глибокому військовому рівні, і навіть міністри можуть не знати про це", додала людина.

Ядерне стримування стане гарячою темою на Мюнхенській конференції з безпеки, яка розпочнеться в п'ятницю. За словами людей, знайомих з термінами, "промова Макрона щодо ядерної зброї відбудеться пізніше, у Франції, після консультацій з радниками президента".

За словами експертів, заміна американської "парасольки" новою європейською зброєю є недоступною для більшості країн, серед інших проблем. Континент вже витрачає багато коштів на розширення звичайної військової потужності. У 2025 році Європейський Союз і Велика Британія разом витратили понад 530 мільярдів доларів на оборону, що становить понад половину всього валового внутрішнього продукту Польщі.

Наразі найкращим кроком для Європи було б розробити свій передовий арсенал неядерної зброї, який може загрожувати цінним цілям усередині росії та перешкоджати вторгненню, вважає Дар'я Долзікова, старший науковий співробітник Royal United Services Institute.

"Я не бачу загальноєвропейського ядерного стримування, - сказала Долзікова, авторка нещодавнього звіту про ядерне стримування в Європі. - Я не думаю, що це можливо. Що я вважаю можливим, так це питання: "Як французи та британці думають про власні внутрішні засоби стримування, і як це впливає на європейську безпеку?"

Франція та Велика Британія мають близько 400 розгорнутих боєголовок. Це порівняно з 1670 у Америки, і ця кількість може зрости після закінчення цього місяця терміну дії договору СНО-ІІІ між США та росією, який контролював ядерну зброю.

США та росія щонайменше пів року дотримуватимуться умов договору СНО-III на час нових переговорів - ЗМІ

Попри менший арсенал, французькі та британські боєголовки мають достатню вибухову потужність, щоб знищити сотні міст, за словами Долзікової. росія, навпаки, більш гнучка, її величезний арсенал, включаючи меншу зброю, дає їй більше можливостей для цілей та способів реагування в разі будь-якої ескалації.

Велика Британія та Франція щороку разом витрачають близько 12 мільярдів доларів на утримання своєї зброї. Це понад половина всього оборонного бюджету Швеції, найновішого члена НАТО.

"Переконати виборців прийняти те, що дорога ядерна зброя покриває інші країни - навіть якщо витрати не зростуть - може бути важко "продати". Париж і Лондон вже стикаються з невдоволенням платників податків, на тлі того, як уряди ухвалюють складні бюджетні рішення", - ідеться у публікації.

Дві країни ведуть дискусії щодо того, як краще координувати свої ядерні сили. Минулого року вони підписали Нортвудську декларацію, у якій зазначено: "Наші ядерні сили є незалежними, але можуть бути координовані та робити значний внесок у загальну безпеку Альянсу, а також у мир і стабільність євроатлантичного регіону".

Франція могла б розмістити винищувачі, здатні нести ядерну зброю, в інших європейських країнах, таких як Польща, згідно зі звітом паризького аналітичного центру IFRI. Простіші варіанти включають збільшення участі країн НАТО у французьких ядерних навчаннях або тіснішу співпрацю між Францією та Групою ядерного планування НАТО.

"Окремі країни могли б інвестувати в потужності "під ключ", що означає наявність усіх елементів для створення ядерної зброї, якщо це необхідно. Але навіть це вимагає атомних електростанцій, складних і дорогих установок зі збагачення, а також політичної готовності порушувати угоди про нерозповсюдження", за словами особи, знайомої з європейськими ядерними дискусіями.

"Це дуже складне питання, тому що французький ядерний стримуючий потенціал не є фактичною ядерною парасолькою, яку пропонує нам НАТО", - сказав Bloomberg прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер. - Якщо говорити про ядерну зброю, то це означає витрачати багато грошей".

З точки зору їхніх партнерів, також не є гарантією, що Велика Британія та Франція завжди матимуть уряди, віддані ідеї захисту решти Європи, сказала дослідниця IFRI Елоїза Файє. Франція має провести президентські вибори наступного року, і Марін Ле Пен та її права рука Жордан Барделла голосно протестували проти будь-якої ідеї спільного використання ядерного стримуючого потенціалу.

"Наші союзники можуть почати думати, що вони не можуть на нас покладатися, - сказала Файє - Довіра вимагає швидких і оперативних дій для формування звичок".

Тим часом НАТО подвоює свої меседжі єдності. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте неодноразово заявляв, що американці залишаються повністю відданими трансатлантичному альянсу. Посадовець Міністерства оборони США у Вашингтоні заявив, що США продовжують поширювати ядерне стримування на своїх союзників, пише видання.

Рютте назвав причини, чому США вигідно залишатись у НАТО

Дійсно, коли США говорять про те, що Європа сама дбає про свою безпеку, йдеться про конвенційну оборону, пише видання. Президент США Дональд Трамп не згадував про ядерну парасольку, і США також не порушували цю тему приватно, за словами людей, знайомих з цим питанням. Білий дім не відповів на запит про коментар.

Зі свого боку, арсенал Великої Британії тісно пов'язаний зі США. Хоча Велика Британія має оперативну незалежність у своїх ядерних силах стримування, а підводні човни виготовлені у Великій Британії, її ракети будуються американською оборонною компанією Lockheed Martin Corp.

На відміну від Франції, Велика Британія також призначила свої ядерні сили стримування для оборони НАТО з 1962 року, будучи єдиною європейською країною, яка це зробила. Це означає, що їй не потрібно вести переговори та підписувати двосторонні угоди з іншими членами.

Але труднощі та витрати на розробку ядерної зброї, яка б могла конкурувати зі США, найімовірніше, зроблять європейські цілі скромнішими, зауважує видання. "Якщо ви хочете багаторівневу ядерну парасольку, то ви дуже близькі до того, щоб стати світовою державою, - сказав бельгієць Де Вевер. - Я не впевнений, чи Європа повинна пройти весь шлях".

Україна не хоче повертати ядерну зброю, але натомість має отримати "безпекову парасольку" - Зеленський