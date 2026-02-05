$43.170.02
Ексклюзив
14:39 • 318 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 5756 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузи
10:18 • 17632 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 42554 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 23762 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 24185 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 20295 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 13906 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13755 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 19841 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
США та росія щонайменше пів року дотримуватимуться умов договору СНО-III на час нових переговорів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 18 перегляди

США та росія домовилися тимчасово дотримуватися умов договору СНО-III щонайменше пів року. Це відбуватиметься під час переговорів щодо можливого нового ядерного договору, забезпечуючи стабільність у сфері ядерної безпеки.

США та росія щонайменше пів року дотримуватимуться умов договору СНО-III на час нових переговорів - ЗМІ

Сполучені Штати та росія домовляться тимчасово дотримуватися умов договору СНО-III щонайменше протягом шести місяців, поки триватимуть переговори щодо можливого нового ядерного договору. Про це повідомив журналіст видання Axios Барак Равід, передає УНН.

Деталі

За словами джерела, обізнаного із ситуацією, практичні наслідки домовленостей полягатимуть у тому, що обидві сторони – і США, і росія – продовжать виконувати чинні обмеження договору СНО-III у перехідний період.

Упродовж цих шести місяців сторони планують вести переговори щодо можливого укладення нової угоди у сфері стратегічних наступальних озброєнь.

Як зазначається, тимчасове дотримання умов договору має забезпечити стабільність у сфері ядерної безпеки на час дипломатичних консультацій.

Нагадаємо

США та росія домовилися відновити військовий діалог на високому рівні після зустрічі в Абу-Дабі. Це рішення прийнято після переговорів між генералом Алексусом Гринкевичем та високопосадовцями росії та України.

Андрій Тимощенков

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Війна в Україні
Абу-Дабі
Сполучені Штати Америки
Україна