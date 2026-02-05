США та росія щонайменше пів року дотримуватимуться умов договору СНО-III на час нових переговорів - ЗМІ
Київ • УНН
Сполучені Штати та росія домовляться тимчасово дотримуватися умов договору СНО-III щонайменше протягом шести місяців, поки триватимуть переговори щодо можливого нового ядерного договору. Про це повідомив журналіст видання Axios Барак Равід, передає УНН.
Деталі
За словами джерела, обізнаного із ситуацією, практичні наслідки домовленостей полягатимуть у тому, що обидві сторони – і США, і росія – продовжать виконувати чинні обмеження договору СНО-III у перехідний період.
Упродовж цих шести місяців сторони планують вести переговори щодо можливого укладення нової угоди у сфері стратегічних наступальних озброєнь.
Як зазначається, тимчасове дотримання умов договору має забезпечити стабільність у сфері ядерної безпеки на час дипломатичних консультацій.
Нагадаємо
США та росія домовилися відновити військовий діалог на високому рівні після зустрічі в Абу-Дабі. Це рішення прийнято після переговорів між генералом Алексусом Гринкевичем та високопосадовцями росії та України.