Нова інфооперація проти України, у кремлі кажуть, що багато політиків рф мають українське коріння - СЗР
Київ • УНН
СЗР викрила маніпуляцію рф щодо перетворення війни на внутрішній конфлікт. російські посадовці масово заявляють про своє походження для уникнення суду.
Служба зовнішньої розвідки України повідомляє про нову інформаційну кампанію росії, спрямовану на зміну сприйняття війни у світі. За даними розвідки, мета операції - перевести дискурс із "росія проти України" у формат "українці проти українців", щоб представити війну як внутрішній конфлікт. Про це пише УНН.
Деталі
У СЗР зазначають, що останнім часом низка російських політиків почала публічно наголошувати на своєму українському походженні.
Зокрема, постпред рф при ООН васілій нєбєнзя під час засідання Радбезу заявив про свої українські корені. Цю риторику підхопили й інші представники російської дипломатії, зокрема радіон мірошник.
У розвідці вважають, що це не випадково, а є частиною централізованої кампанії.
Маніпуляція для зниження відповідальності
За задумом кремля, "правильними українцями" мають виступати ті, хто підтримує політику росії та вже інтегрований у її систему.
Логіка операції прозора. Якщо міжнародна спільнота сприйме наратив "українці воюють з українцями", це дозволить знизити статус війни
Там додають, що це може призвести до зменшення відповідальності росії - зокрема щодо репарацій і судових рішень.
Чому це відбувається зараз
У СЗР підкреслюють, що активізація інформаційної кампанії збігається з підготовкою до запуску спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Водночас у розвідці нагадують, що низка російських топпосадовців має українське походження, однак це не змінює їхньої ролі у війні.
Про це вони, мабуть, згадають уже на лаві підсудних
