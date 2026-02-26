$43.240.02
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
11:34 • 34412 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
08:55 • 24513 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 39803 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 54862 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства Портнова
25 лютого, 18:05 • 48190 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 53536 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 30275 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 21217 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 60065 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Вербування замість освіти - міноборони рф масово залучає студентів на війну проти України

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Міноборони рф розгорнуло кампанію з вербування студентів, використовуючи обіцянки та шантаж. Студентам обіцяють гроші та академічну відпустку, але гарантії не виконуються.

Вербування замість освіти - міноборони рф масово залучає студентів на війну проти України

Міністерство оборони росії розгорнуло централізовану кампанію з вербування студентів провідних і регіональних вишів для участі у війні проти України, використовуючи фінансові обіцянки, адміністративний тиск і шантаж відрахуванням. Про це пише СЗРУ, передає УНН.

Деталі

За даними Служби зовнішньої розвідки України, до кампанії залучені щонайменше 16 університетів санкт-петербурга, а також МФТІ, МДТУ ім. баумана, Вища школа економіки, РЕУ ім. плеханова та десятки коледжів у регіонах росії. У січні 2026 року міноборони рф надіслало до навчальних закладів офіційну методичку з агітації студентів для вступу до новостворених військ безпілотних систем.

Адміністрації університетів зобов’язані звітувати перед головним управлінням кадрів міноборони про кількість залучених студентів. Молоді людям обіцяють до 5,5 млн рублів "за рік служби", академічну відпустку та повернення до навчання, а також переконують, що служба проходитиме нібито не на передовій, а у "безпілотних підрозділах".

Фактично ж ці гарантії не виконуються. Зокрема, у РЕУ ім. плеханова від кожного факультету вимагають щомісяця відправляти на фронт щонайменше двох студентів, а до вербування залучають старост груп. Першими під тиск потрапляють студенти з академічними заборгованостями, яким пропонують вибір між контрактом і відрахуванням. На ухвалення рішення дають лише три дні.

Надвисокі втрати, примітивна тактика та непідготовлені солдати - британська розвідка про стан армії рф24.02.26, 19:37 • 2942 перегляди

Рекламні оголошення про військові контракти одночасно з’явилися в СПбДУ, ГУАП, Політехнічному університеті, ЛЕТІ, РАНХіГС, ГАСУ, Морській академії ім. макарова, Академії мистецтв ім. штігліца, "Військмеху" та інших навчальних закладах. Усі публікації були розміщені протягом одного тижня, що свідчить про централізований характер кампанії.

Окремі університети додають власні стимули. Так, у СПбДУ обіцяють 50 тисяч рублів від навчального закладу, а в СПбДУТ ім. бонч-бруєвича агітують навіть жінок, пропонуючи вступ до аспірантури без іспитів після повернення. У Морському технічному університеті агітатори знімали студентів прямо з занять і по одному заводили до кабінетів для "індивідуальних бесід".

При цьому обіцяне "право звільнитися через рік" виявляється фікцією. У Вищій школі економіки студентам фактично підписували безстрокові контракти, які не підлягають розірванню. Стандартні договори міноборони рф не містять жодних обмежень за родом військ, що дозволяє командуванню спрямовувати так званих "операторів БпЛА" у будь-які підрозділи, включно зі штурмовими.

Понад 1,4 тис. африканців воюють на боці москви - розвідка21.02.26, 14:52 • 5662 перегляди

Коли фінансові аргументи не діють, адміністрації переходять до відкритого тиску й приниження. У новосибірському коледжі транспортних технологій ім. лунина після масової відмови студентів підписувати контракти директорка провела "виховну бесіду", звинувативши молодь у боягузтві та заявивши, що вони "прийшли вчитися, щоб відкосити від армії".

У СЗРУ наголошують, що для багатьох молодих росіян університети були чи не єдиним шансом змінити власне життя. Тепер цей шанс перетворюється на інструмент шантажу: або контракт і війна, або втрата освіти. Система, яка не здатна запропонувати молоді перспективне майбутнє, намагається компенсувати це страхом і примусом.

Нагадаємо

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що частка нафтогазових доходів рф у федеральному бюджеті становитиме менше 20% у 2026 році. російські виробники нафти пропонують значні знижки покупцям з Китаю.

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніСвіт
російська пропаганда
Державний бюджет
Мобілізація
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України
Китай
Україна