Міністерство оборони росії розгорнуло централізовану кампанію з вербування студентів провідних і регіональних вишів для участі у війні проти України, використовуючи фінансові обіцянки, адміністративний тиск і шантаж відрахуванням. Про це пише СЗРУ, передає УНН.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, до кампанії залучені щонайменше 16 університетів санкт-петербурга, а також МФТІ, МДТУ ім. баумана, Вища школа економіки, РЕУ ім. плеханова та десятки коледжів у регіонах росії. У січні 2026 року міноборони рф надіслало до навчальних закладів офіційну методичку з агітації студентів для вступу до новостворених військ безпілотних систем.

Адміністрації університетів зобов’язані звітувати перед головним управлінням кадрів міноборони про кількість залучених студентів. Молоді людям обіцяють до 5,5 млн рублів "за рік служби", академічну відпустку та повернення до навчання, а також переконують, що служба проходитиме нібито не на передовій, а у "безпілотних підрозділах".

Фактично ж ці гарантії не виконуються. Зокрема, у РЕУ ім. плеханова від кожного факультету вимагають щомісяця відправляти на фронт щонайменше двох студентів, а до вербування залучають старост груп. Першими під тиск потрапляють студенти з академічними заборгованостями, яким пропонують вибір між контрактом і відрахуванням. На ухвалення рішення дають лише три дні.

Рекламні оголошення про військові контракти одночасно з’явилися в СПбДУ, ГУАП, Політехнічному університеті, ЛЕТІ, РАНХіГС, ГАСУ, Морській академії ім. макарова, Академії мистецтв ім. штігліца, "Військмеху" та інших навчальних закладах. Усі публікації були розміщені протягом одного тижня, що свідчить про централізований характер кампанії.

Окремі університети додають власні стимули. Так, у СПбДУ обіцяють 50 тисяч рублів від навчального закладу, а в СПбДУТ ім. бонч-бруєвича агітують навіть жінок, пропонуючи вступ до аспірантури без іспитів після повернення. У Морському технічному університеті агітатори знімали студентів прямо з занять і по одному заводили до кабінетів для "індивідуальних бесід".

При цьому обіцяне "право звільнитися через рік" виявляється фікцією. У Вищій школі економіки студентам фактично підписували безстрокові контракти, які не підлягають розірванню. Стандартні договори міноборони рф не містять жодних обмежень за родом військ, що дозволяє командуванню спрямовувати так званих "операторів БпЛА" у будь-які підрозділи, включно зі штурмовими.

Коли фінансові аргументи не діють, адміністрації переходять до відкритого тиску й приниження. У новосибірському коледжі транспортних технологій ім. лунина після масової відмови студентів підписувати контракти директорка провела "виховну бесіду", звинувативши молодь у боягузтві та заявивши, що вони "прийшли вчитися, щоб відкосити від армії".

У СЗРУ наголошують, що для багатьох молодих росіян університети були чи не єдиним шансом змінити власне життя. Тепер цей шанс перетворюється на інструмент шантажу: або контракт і війна, або втрата освіти. Система, яка не здатна запропонувати молоді перспективне майбутнє, намагається компенсувати це страхом і примусом.

