Надвисокі втрати, примітивна тактика та непідготовлені солдати - британська розвідка про стан армії рф
Київ • УНН
Розвідка Великої Британії повідомляє, що після чотирьох років війни росія втратила понад 1,25 млн загиблих і поранених, що змушує її використовувати примітивну тактику та вести наступ за рахунок кількісної переваги.
Після чотирьох років війни проти України росія втратила більшість професійних військових і змушена компенсувати це низькокваліфікованим особовим складом. Понад 1,25 млн загиблих і поранених підірвали боєздатність армії рф, що змушує командування застосовувати примітивну тактику та вести наступ за рахунок кількісної переваги й готовності до надвисоких втрат. Про це повідомляє розвідка Великої Британії, передає УНН.
Через чотири роки конфлікту більшість професійних російських сухопутних військ (РСВ), які розпочали війну, зазнали значних втрат. Це змусило росію покладатися на велику кількість низькокваліфікованого персоналу, щоб продовжувати війну проти України. В рамках цього переходу до масових дій росія реструктурує свої сили, повертаючись до концепції дивізійних сил. Однак через необхідність чинити постійний тиск на фронті рівень втрат залишається високим, що обмежує здатність росії повністю сформувати або реорганізувати нові та існуючі підрозділи
Повідомляється, що втрати росії у вигляді понад 1 250 000 загиблих і поранених підірвали якість російських збройних сил.
Більшість військовослужбовців, які зараз служать у російській армії, отримали мінімальну підготовку, що змушує російських командирів використовувати базові тактичні прийоми для просування вперед, незважаючи на високий рівень втрат. Російські сили адаптували свою тактику, ширше використовуючи легкі транспортні засоби, безпілотні літальні апарати та групи проникнення, що дозволило обійти українські оборонні позиції, а також порушити логістику України. Незважаючи на втрати, яких зазнали сухопутні війська, росія змогла чинити постійний тиск на українську оборону. Просування російських військ на території України прискорилося протягом 2025 року, досягнувши піку наприкінці року. Продовження наступальних операцій було підкріплено терпимістю російського керівництва до втрат та кількісною перевагою російських військ над Збройними силами України
Нагадаємо
За добу 23 лютого російські війська втратили на війні з Україною 920 солдатів та 1693 БпЛА.