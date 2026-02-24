$43.300.02
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мир
Ексклюзив
16:08 • 3730 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 8634 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 10768 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 11116 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 18673 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 12768 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 30518 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 21064 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 19042 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявах
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 18649 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 30504 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 68131 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 71105 перегляди
Надвисокі втрати, примітивна тактика та непідготовлені солдати - британська розвідка про стан армії рф

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Розвідка Великої Британії повідомляє, що після чотирьох років війни росія втратила понад 1,25 млн загиблих і поранених, що змушує її використовувати примітивну тактику та вести наступ за рахунок кількісної переваги.

Надвисокі втрати, примітивна тактика та непідготовлені солдати - британська розвідка про стан армії рф

Після чотирьох років війни проти України росія втратила більшість професійних військових і змушена компенсувати це низькокваліфікованим особовим складом. Понад 1,25 млн загиблих і поранених підірвали боєздатність армії рф, що змушує командування застосовувати примітивну тактику та вести наступ за рахунок кількісної переваги й готовності до надвисоких втрат. Про це повідомляє розвідка Великої Британії, передає УНН

Через чотири роки конфлікту більшість професійних російських сухопутних військ (РСВ), які розпочали війну, зазнали значних втрат. Це змусило росію покладатися на велику кількість низькокваліфікованого персоналу, щоб продовжувати війну проти України. В рамках цього переходу до масових дій росія реструктурує свої сили, повертаючись до концепції дивізійних сил. Однак через необхідність чинити постійний тиск на фронті рівень втрат залишається високим, що обмежує здатність росії повністю сформувати або реорганізувати нові та існуючі підрозділи 

- зазначили у розвідці. 

Повідомляється, що втрати росії у вигляді понад 1 250 000 загиблих і поранених підірвали якість російських збройних сил. 

Більшість військовослужбовців, які зараз служать у російській армії, отримали мінімальну підготовку, що змушує російських командирів використовувати базові тактичні прийоми для просування вперед, незважаючи на високий рівень втрат. Російські сили адаптували свою тактику, ширше використовуючи легкі транспортні засоби, безпілотні літальні апарати та групи проникнення, що дозволило обійти українські оборонні позиції, а також порушити логістику України. Незважаючи на втрати, яких зазнали сухопутні війська, росія змогла чинити постійний тиск на українську оборону. Просування російських військ на території України прискорилося протягом 2025 року, досягнувши піку наприкінці року. Продовження наступальних операцій було підкріплено терпимістю російського керівництва до втрат та кількісною перевагою російських військ над Збройними силами України 

- додали у розвідці. 

Нагадаємо 

За добу 23 лютого російські війська втратили на війні з Україною 920 солдатів та 1693 БпЛА.

Павло Башинський

Війна в Україні
Техніка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Збройні сили України
Україна