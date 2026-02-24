Мінус 920 окупантів та майже 1700 ворожих дронів: втрати росіян за добу

$43.270.01
50.920.00
ukenru
23 лютого, 17:51 • 13862 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 29234 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 23192 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 23133 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 18135 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
23 лютого, 15:29 • 14072 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
23 лютого, 14:58 • 12573 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 12931 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 46805 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 50825 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.6м/с
91%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 11059 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 12455 перегляди
Поліція Миколаєва показала відео з місця теракту на АЗСVideo23 лютого, 21:28 • 10018 перегляди
У москві вибухнуло поліцейське авто, є жертвиVideo23 лютого, 21:51 • 6814 перегляди
Зеленський привітав нового прем'єр-міністра Нідерландів: що сказав Президент наймолодшому главі уряду в історії країни23 лютого, 23:22 • 10616 перегляди
Публікації
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 26420 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 46805 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 50825 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 143796 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 152893 перегляди
Актуальнi люди
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Блогери
Музикант
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Миколаїв
Сполучені Штати Америки
Львів
Київська область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 12470 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 11073 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 12801 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 32093 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 65868 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Starlink
Дипломатка

Мінус 920 окупантів та майже 1700 ворожих дронів: втрати росіян за добу

Київ • УНН

 • 58 перегляди

За добу 23 лютого російські війська втратили 920 солдатів та 1693 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.26 орієнтовно склали 1261420 осіб.

Мінус 920 окупантів та майже 1700 ворожих дронів: втрати росіян за добу

За добу 23 лютого російські війська втратили на війні з Україною 920 солдатів та 1693 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1261420 (+920) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11698 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 24086 (+4)
        • артилерійських систем ‒ 37560 (+50)
          • РСЗВ ‒ 1654 (0)
            • засоби ППО ‒ 1305 (+1)
              • літаків ‒ 435 (0)
                • гелікоптерів ‒ 348 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 145571 (+1693)
                    • крилаті ракети ‒ 4347 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 29 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 79826 (+190)
                            • спеціальна техніка ‒ 4074 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              За інформацією Генштабу ЗСУ, у січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом.

                              Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський04.02.26, 23:10 • 22284 перегляди

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України