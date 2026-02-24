Мінус 920 окупантів та майже 1700 ворожих дронів: втрати росіян за добу
Київ • УНН
За добу 23 лютого російські війська втратили 920 солдатів та 1693 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.26 орієнтовно склали 1261420 осіб.
За добу 23 лютого російські війська втратили на війні з Україною 920 солдатів та 1693 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1261420 (+920) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11698 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 24086 (+4)
- артилерійських систем ‒ 37560 (+50)
- РСЗВ ‒ 1654 (0)
- засоби ППО ‒ 1305 (+1)
- літаків ‒ 435 (0)
- гелікоптерів ‒ 348 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 145571 (+1693)
- крилаті ракети ‒ 4347 (0)
- кораблі / катери ‒ 29 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 79826 (+190)
- спеціальна техніка ‒ 4074 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
За інформацією Генштабу ЗСУ, у січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом.
