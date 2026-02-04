Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна втратила у війні проти росії 55 тис. солдат, однак велика кількість людей ще вважаються безвісти зниклими. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю телеканалу France 2, передає УНН.

В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих військовослужбовців, чи то кадрових солдатів, чи то мобілізованих, становить 55 000 загиблих