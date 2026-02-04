Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна втратила 55 тис. солдатів у війні проти росії. Велика кількість людей ще вважаються безвісти зниклими.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна втратила у війні проти росії 55 тис. солдат, однак велика кількість людей ще вважаються безвісти зниклими. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю телеканалу France 2, передає УНН.
В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих військовослужбовців, чи то кадрових солдатів, чи то мобілізованих, становить 55 000 загиблих
Водночас він зазначив, що велика кількість людей вважається безвісти зниклими.
Нагадаємо
У лютому минулого року Зеленський заявляв, що втрати росії на війні становлять близько 350 тис. військових, в України втрати становлять понад 45 тис.