$43.190.22
50.950.04
ukenru
21:10 • 36 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
20:17 • 1642 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
19:40 • 3814 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
18:32 • 5820 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
16:19 • 10802 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 13750 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 12622 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 12524 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19136 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 25914 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.3м/с
84%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 30930 перегляди
Військові КНДР ведуть вогонь по Україні з курської області рф - ГУР4 лютого, 11:55 • 10399 перегляди
В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-ДабіPhoto4 лютого, 13:46 • 18079 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto4 лютого, 14:18 • 11031 перегляди
Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ4 лютого, 14:49 • 11777 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 30978 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 62186 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 62891 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 102016 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 109954 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Київська область
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo19:58 • 930 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo18:16 • 2232 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto17:19 • 4842 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto16:32 • 4744 перегляди
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палатіPhotoVideo15:33 • 6298 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Серіали

Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна втратила 55 тис. солдатів у війні проти росії. Велика кількість людей ще вважаються безвісти зниклими.

Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна втратила у війні проти росії 55 тис. солдат, однак велика кількість людей ще вважаються безвісти зниклими. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю телеканалу France 2, передає УНН

В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих військовослужбовців, чи то кадрових солдатів, чи то мобілізованих, становить 55 000 загиблих 

- сказав Зеленський. 

Водночас він зазначив, що велика кількість людей вважається безвісти зниклими. 

Нагадаємо 

У лютому минулого року Зеленський заявляв, що втрати росії на війні становлять близько 350 тис. військових, в України втрати становлять понад 45 тис.

Павло Башинський

Війна в Україні
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
France 24
Володимир Зеленський
Україна