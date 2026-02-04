Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла в войне против россии 55 тыс. солдат, однако большое количество людей еще считаются без вести пропавшими. Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу France 2, передает УНН.
В Украине официально на поле боя количество погибших военнослужащих, будь то кадровых солдат, будь то мобилизованных, составляет 55 000 погибших
В то же время он отметил, что большое количество людей считается без вести пропавшими.
Напомним
В феврале прошлого года Зеленский заявлял, что потери россии на войне составляют около 350 тыс. военных, у Украины потери составляют более 45 тыс.