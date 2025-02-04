Зеленський озвучив втрати України та рф у війні

Втрати росії на війні становлять близько 350 тис. військових, в України втрати становлять понад 45 тис. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський в інтерв‘ю британському журналісту Пірсу Моргану, передає УНН.

"Я думаю, приблизно 350 тис. росіян були вбиті, є багато зниклих безвісти в бою, я не знаю точно, але близько 50-70 тис. росіян зникли безвісти в бою, крім того, у них близько 600 000 - 700 000 поранених, приблизно співвідношення поранених один до двох, тому що їхня польова медицина слабша за нашу, і вони не повернули поранених людей, якщо людину поранено на полі бою, вона залишається там, тому оцінки є приблизно такими", - розповів Зеленський.

Президент також заявив, що втрати України на війні становлять 45 100 людей.

"45 100 людей загинуло, і ми маємо близько 390 000 випадків поранень. Тут я буду точним, кількість поранених більша, ніж кількість загиблих людей насправді, тому що, оскільки є люди, які були поранені, а потім вони повернулися на поле бою і були поранені знову, тому кількість поранених становить 390 000", - заявив Зеленський.

Доповнення

У грудні Зеленський заявляв, що на війні проти рф загинуло менше 80 тис. людей. Він зазначав, що з вересня втрати України до росії 1:8.