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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне

Киев  •  УНН

 • 18245 просмотра

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Президент Украины раскрыл потери обеих сторон в войне. По его словам, рф потеряла около 350 тысяч военных, а Украина - 45 100 защитников.

Потери россии на войне составляют около 350 тыс. военных, в Украине потери составляют более 45 тыс. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, передает УНН

«Я думаю, примерно 350 тыс. россиян были убиты, есть много пропавших без вести в бою, я не знаю точно, но около 50-70 тыс. россиян пропали без вести в бою, кроме того, у них около 600 000 - 700 000 раненых, примерно соотношение раненых один к двум, потому что их полевая медицина слабее нашей, и они не вернули раненых людей, если человек ранен на поле боя, он остается там, поэтому оценки примерно такие», - рассказал Зеленский. 

Президент также заявил, что потери Украины на войне составляют 45 100 человек. 

«45 100 человек погибло, и мы имеем около 390 000 случаев ранений. Здесь я буду точным, количество раненых больше, чем количество погибших людей на самом деле, потому что, поскольку есть люди, которые были ранены, а потом они вернулись на поле боя и были ранены снова, поэтому количество раненых составляет 390 000», - заявил Зеленский. 

Дополнение

В декабре Зеленский заявлял, что на войне против рф погибло менее 80 тыс. человек. Он отмечал, что с сентября потери Украины к россии 1:8.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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