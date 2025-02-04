Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне

Потери россии на войне составляют около 350 тыс. военных, в Украине потери составляют более 45 тыс. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, передает УНН.

«Я думаю, примерно 350 тыс. россиян были убиты, есть много пропавших без вести в бою, я не знаю точно, но около 50-70 тыс. россиян пропали без вести в бою, кроме того, у них около 600 000 - 700 000 раненых, примерно соотношение раненых один к двум, потому что их полевая медицина слабее нашей, и они не вернули раненых людей, если человек ранен на поле боя, он остается там, поэтому оценки примерно такие», - рассказал Зеленский.

Президент также заявил, что потери Украины на войне составляют 45 100 человек.

«45 100 человек погибло, и мы имеем около 390 000 случаев ранений. Здесь я буду точным, количество раненых больше, чем количество погибших людей на самом деле, потому что, поскольку есть люди, которые были ранены, а потом они вернулись на поле боя и были ранены снова, поэтому количество раненых составляет 390 000», - заявил Зеленский.

Дополнение

В декабре Зеленский заявлял, что на войне против рф погибло менее 80 тыс. человек. Он отмечал, что с сентября потери Украины к россии 1:8.