Руслан Кравченко

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23616 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 148254 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 132103 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 134411 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 131203 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132037 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 194979 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77268 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164386 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116347 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 42696 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 54660 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 58619 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 48898 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 30431 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 11795 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 21944 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 49337 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 59035 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 148217 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 5716 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 12311 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 14296 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 109991 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 111594 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Руслан Кравченко

Український політик (нар. 1990)
Новини по темi

ДПС пропонує збільшити термін подачі заяви на звільнення від податків для мобілізованих ФОП - Кравченко

ДПС ініціює збільшення терміну подачі заяви для мобілізованих ФОП на звільнення від сплати податків до 180 днів після демобілізації. Також пропонується скасувати нарахування податків з місяця мобілізації.

Економіка • 11 квітня, 10:33 • 3552 перегляди

ДПС зменшує кількість заблокованих податкових накладних і допомагає бізнесу - Кравченко

ДПС активно працює над зменшенням кількості заблокованих накладних, вивела 11,4 тис. підприємств з ризикових та створила 29 консультаційних центрів по Україні.

Економіка • 9 квітня, 10:45 • 6441 перегляди

Податкова почала отримувати дані про людей, які систематично продають товари через інтернет

ДПС почала ідентифікацію громадян, які продають товари онлайн та отримують кошти на рахунки. Вона отримує дані з РРО та виявляє тих, хто не зареєстрований як підприємець або не використовує РРО/ПРРО.

Економіка • 2 квітня, 11:20 • 19816 перегляди

У Дії тимчасово призупинено подання декларацій: чому

У Дії тимчасово недоступне подання декларацій через оновлення для актуалізації форм для ФОПів.

Економіка • 1 квітня, 17:34 • 26161 перегляди

Бізнес в Україні відновив позитивні оцінки діяльності, вперше за майже рік - опитування

Вперше за 11 місяців індекс очікувань ділової активності перевищив нейтральний рівень, сягнувши 51. 8. Цьому сприяли стійкий споживчий попит, нарощення виробництва та стабілізація енергозабезпечення.

Економіка • 1 квітня, 10:42 • 12301 перегляди

За цю суму можна придбати понад 1 млн FPV-дронів: Кравченко повідомив, що податкова у першому кварталі перевиконала показники на 36 млрд грн

У березні 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло понад 160 млрд гривень, що на 48,7% більше, ніж у березні 2024. За ці гроші можна придбати понад 1 млн FPV-дронів.

Економіка • 31 березня, 17:45 • 51091 перегляди

Звільнення від оподаткування мобілізованих ФОПів: Кравченко заявив, що йде робота над збільшенням терміну подачі документів

Демобілізовані ФОП мають лише 10 днів на подання документів для звільнення від оподаткування. ДПС працює з Мінфіном та Міноборони над збільшенням цього терміну.

Економіка • 28 березня, 14:43 • 33323 перегляди

34 платники податків подали свої документи на перевірку е-аудитом - Кравченко

Руслан Кравченко провів зустріч з бізнесом у Чернівецькій області. Обговорили впровадження е-аудиту та подання SAF-T UA, де 34 платники подали понад 80 файлів.

Економіка • 27 березня, 13:35 • 19363 перегляди

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

ДПС виявила схеми ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у мережах "Ябко" та Yabluka.

Економіка • 27 березня, 09:17 • 276080 перегляди

росіяни вдарили по податковій у Дніпрі: фото наслідків атаки

Вночі 27 березня російські дрони пошкодили будівлю ДПС у Дніпрі, вибито вікна та посічено фасад. Ніхто не постраждав, комунальні служби працюють на місці.

Війна • 27 березня, 08:53 • 33802 перегляди

Плюс 20% у бюджет від акцизу і боротьба зі "схемами": Кравченко зустрівся з гравцями алкогольної галузі

Керівництво ДПС обговорило з асоціаціями алкогольної галузі питання боротьби з тіньовим ринком, контрафактом та впровадження електронної акцизної марки. Акцизні надходження зросли на 20%.

Економіка • 26 березня, 10:33 • 28582 перегляди

Голова ДПС Кравченко поділився результатами боротьби з тіньовими ринками

Руслан Кравченко повідомив про заходи ДПС щодо детінізації ринків. З початку року проведено перевірки та накладено штрафи на мільйони гривень у сферах електроніки, тютюну та харчування.

Суспільство • 24 березня, 17:35 • 12300 перегляди

Зеленський призначив Калашника головою Київської ОДА - указ

Володимир Зеленський підписав указ про призначення Миколи Калашника головою Київської обласної державної адміністрації. До цього він очолював Київську ОДА в статусі в.о.

Політика • 24 березня, 16:17 • 21059 перегляди

Блокування накладних та ризиковий статус: Кравченко розповів про чіткі рішення замість хаосу

Державна податкова служба вивела майже 10 тисяч підприємств з "ризикових" та зменшила блокування податкових накладних до 0,39%. Розпочато зміни до механізму зупинення реєстрації накладних.

Економіка • 24 березня, 15:51 • 11001 перегляди

Кравченко: ДПС підтримує бізнес Харківщини, зменшуючи кількість заблокованих податкових накладних

ДПС зменшує кількість заблокованих податкових накладних для бізнесу Харківщини, який працює під обстрілами. З категорії ризикових вивели 266 підприємств області.

Економіка • 21 березня, 15:47 • 17896 перегляди