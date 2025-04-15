ДПС ініціює збільшення терміну подачі заяви для мобілізованих ФОП на звільнення від сплати податків до 180 днів після демобілізації. Також пропонується скасувати нарахування податків з місяця мобілізації.
ДПС активно працює над зменшенням кількості заблокованих накладних, вивела 11,4 тис. підприємств з ризикових та створила 29 консультаційних центрів по Україні.
ДПС почала ідентифікацію громадян, які продають товари онлайн та отримують кошти на рахунки. Вона отримує дані з РРО та виявляє тих, хто не зареєстрований як підприємець або не використовує РРО/ПРРО.
У Дії тимчасово недоступне подання декларацій через оновлення для актуалізації форм для ФОПів.
Вперше за 11 місяців індекс очікувань ділової активності перевищив нейтральний рівень, сягнувши 51. 8. Цьому сприяли стійкий споживчий попит, нарощення виробництва та стабілізація енергозабезпечення.
У березні 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло понад 160 млрд гривень, що на 48,7% більше, ніж у березні 2024. За ці гроші можна придбати понад 1 млн FPV-дронів.
Демобілізовані ФОП мають лише 10 днів на подання документів для звільнення від оподаткування. ДПС працює з Мінфіном та Міноборони над збільшенням цього терміну.
Руслан Кравченко провів зустріч з бізнесом у Чернівецькій області. Обговорили впровадження е-аудиту та подання SAF-T UA, де 34 платники подали понад 80 файлів.
ДПС виявила схеми ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у мережах "Ябко" та Yabluka.
Вночі 27 березня російські дрони пошкодили будівлю ДПС у Дніпрі, вибито вікна та посічено фасад. Ніхто не постраждав, комунальні служби працюють на місці.
Керівництво ДПС обговорило з асоціаціями алкогольної галузі питання боротьби з тіньовим ринком, контрафактом та впровадження електронної акцизної марки. Акцизні надходження зросли на 20%.
Руслан Кравченко повідомив про заходи ДПС щодо детінізації ринків. З початку року проведено перевірки та накладено штрафи на мільйони гривень у сферах електроніки, тютюну та харчування.
Володимир Зеленський підписав указ про призначення Миколи Калашника головою Київської обласної державної адміністрації. До цього він очолював Київську ОДА в статусі в.о.
Державна податкова служба вивела майже 10 тисяч підприємств з "ризикових" та зменшила блокування податкових накладних до 0,39%. Розпочато зміни до механізму зупинення реєстрації накладних.
ДПС зменшує кількість заблокованих податкових накладних для бізнесу Харківщини, який працює під обстрілами. З категорії ризикових вивели 266 підприємств області.