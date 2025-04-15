Руслан Кравченко

Звільнення від оподаткування мобілізованих ФОПів: Кравченко заявив, що йде робота над збільшенням терміну подачі документів

Демобілізовані ФОП мають лише 10 днів на подання документів для звільнення від оподаткування. ДПС працює з Мінфіном та Міноборони над збільшенням цього терміну.