Зустрічі щодо кандидата на посаду Генпрокурора ще не було - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив, що ще не обговорював кандидатів на посаду генпрокурора. Обов’язки очільника прокуратури виконує Антон Ковальський.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не мав жодної зустрічі щодо кандидатів на посаду Генпрокурора. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає УНН.
Деталі
"Антон Ковальський є виконувачем обов’язків Генерального прокурора. Щодо кандидатів на посаду Генерального прокурора України, я ще жодної зустрічі, жодного спілкування не проводив", - сказав Зеленський.
Доповнення
15 вересня Зеленський звільнив Руслана Кравченка із посади Генерального прокурора.
17 вересня стало відомо, що Антон Ковальський призначений виконувачем обов’язків Генерального прокурора. Відповідне рішення ухвалив Президент.