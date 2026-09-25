Зустрічі щодо кандидата на посаду Генпрокурора ще не було - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не мав жодної зустрічі щодо кандидатів на посаду Генпрокурора. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

"Антон Ковальський є виконувачем обов’язків Генерального прокурора. Щодо кандидатів на посаду Генерального прокурора України, я ще жодної зустрічі, жодного спілкування не проводив", - сказав Зеленський.

Доповнення

15 вересня Зеленський звільнив Руслана Кравченка із посади Генерального прокурора.

17 вересня стало відомо, що Антон Ковальський призначений виконувачем обов’язків Генерального прокурора. Відповідне рішення ухвалив Президент.