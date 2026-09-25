Встречи по поводу кандидата на должность Генпрокурора ещё не было - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не проводил ни одной встречи по поводу кандидатов на должность Генпрокурора. Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

"Антон Ковальский является исполняющим обязанности Генерального прокурора. Что касается кандидатов на должность Генерального прокурора Украины, я еще ни одной встречи, ни одного общения не проводил", - сказал Зеленский.

Дополнение

15 сентября Зеленский освободил Руслана Кравченко от должности Генерального прокурора.

17 сентября стало известно, что Антон Ковальский назначен исполняющим обязанности Генерального прокурора. Соответствующее решение принял Президент.