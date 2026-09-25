Встречи по поводу кандидата на должность Генпрокурора ещё не было - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил, что ещё не обсуждал кандидатов на должность генпрокурора. Обязанности руководителя прокуратуры исполняет Антон Ковальский.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не проводил ни одной встречи по поводу кандидатов на должность Генпрокурора. Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает УНН.
Детали
"Антон Ковальский является исполняющим обязанности Генерального прокурора. Что касается кандидатов на должность Генерального прокурора Украины, я еще ни одной встречи, ни одного общения не проводил", - сказал Зеленский.
Дополнение
15 сентября Зеленский освободил Руслана Кравченко от должности Генерального прокурора.
17 сентября стало известно, что Антон Ковальский назначен исполняющим обязанности Генерального прокурора. Соответствующее решение принял Президент.