Зеленський звільнив Кравченка з посади генпрокурора
Київ • УНН
Президент підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора. Рада підтримала подання 15 вересня.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Кравченка із посади Генерального прокурора, передає УНН.
Звільнити Кравченка Руслана Андрійовича з посади Генерального прокурора
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Верховна Рада України 15 вересня підтримала звільнення Генпрокурора України Руслана Кравченка з посади, яке напередодні подав Президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо
14 вересня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Руслан Кравченко має залишити посаду генпрокурора. Зеленський попросив парламент підтримати звільнення невідкладно.
Того ж дня Зеленський підписав указ №905/2026 про відсторонення Руслана Кравченка від посади Генерального прокурора.
Руслан Кравченко заявив, що свідомо подав у відставку з посади Генерального прокурора. Він назвав рішення політичним.
Кравченко також повідомив, що зараз перебуває у закордонному відрядженні і планує провести низку зустрічей із міжнародними партнерами, щоб розповісти їм про ситуацію в системі антикорупційних органів України.