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Зеленський звільнив Кравченка з посади генпрокурора

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Президент підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора. Рада підтримала подання 15 вересня.

Зеленський звільнив Кравченка з посади генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Кравченка із посади Генерального прокурора, передає УНН.

Звільнити Кравченка Руслана Андрійовича з посади Генерального прокурора 

- йдеться в указі №932/2026.

Раніше

Верховна Рада України 15 вересня підтримала звільнення Генпрокурора України Руслана Кравченка з посади, яке напередодні подав Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо

14 вересня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Руслан Кравченко має залишити посаду генпрокурора. Зеленський попросив парламент підтримати звільнення невідкладно. 

Того ж дня Зеленський підписав указ №905/2026 про відсторонення Руслана Кравченка від посади Генерального прокурора. 

Руслан Кравченко заявив, що свідомо подав у відставку з посади Генерального прокурора. Він назвав рішення політичним.

Кравченко також повідомив, що зараз перебуває у закордонному відрядженні і планує провести низку зустрічей із міжнародними партнерами, щоб розповісти їм про ситуацію в системі антикорупційних органів України.

Антоніна Туманова

Політика
Руслан Кравченко
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна