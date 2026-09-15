Зеленський звільнив Кравченка з посади генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Кравченка із посади Генерального прокурора, передає УНН.

Звільнити Кравченка Руслана Андрійовича з посади Генерального прокурора - йдеться в указі №932/2026.

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Верховна Рада України 15 вересня підтримала звільнення Генпрокурора України Руслана Кравченка з посади, яке напередодні подав Президент України Володимир Зеленський.

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14 вересня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Руслан Кравченко має залишити посаду генпрокурора. Зеленський попросив парламент підтримати звільнення невідкладно.

Того ж дня Зеленський підписав указ №905/2026 про відсторонення Руслана Кравченка від посади Генерального прокурора.

Руслан Кравченко заявив, що свідомо подав у відставку з посади Генерального прокурора. Він назвав рішення політичним.

Кравченко також повідомив, що зараз перебуває у закордонному відрядженні і планує провести низку зустрічей із міжнародними партнерами, щоб розповісти їм про ситуацію в системі антикорупційних органів України.