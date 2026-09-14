Зеленський відсторонив Кравченка від посади генпрокурора
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський підписав указ №905/2026 про відсторонення Руслана Кравченка від посади Генерального прокурора.
Президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади Генерального прокурора, підписавши указ №905/2026, передає УНН.
Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: відсторонити Кравченка Руслана Андрійовича від посади Генерального прокурора
Що передувало
Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, якого підозрює у підробленні офіційних документів та інших правопорушеннях. Також він повідомив про ще одну підозру, яка стосується близької до керівника САП особи.
Водночас у НАБУ заявили, що Семену Кривоносу підозру офіційно не вручали. У Бюро також заперечили вилучення кримінальних проваджень.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Руслан Кравченко має залишити посаду генпрокурора. Зеленський попросив парламент підтримати звільнення невідкладно.
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