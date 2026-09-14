Україна отримає $841 млн від Світового банку під гарантії Канади

Україна отримає 841 млн доларів від Світового банку під гарантії Канади Світовий банк надасть Україні $841 млн під гарантії Канади для підтримки пенсійних виплат. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

Зазначається, що кошти надаються в межах проєкту PEACE in Ukraine. Вони будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.

В умовах дефіциту бюджету та розбалансування державних фінансів це надзвичайно важлива і своєчасна підтримка