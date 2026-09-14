Україна отримає $841 млн від Світового банку під гарантії Канади
Київ • УНН
Світовий банк надасть Україні $841 млн під гарантії Канади в межах проєкту PEACE in Ukraine. Кошти спрямують на пенсійні виплати.
Україна отримає 841 млн доларів від Світового банку під гарантії Канади Світовий банк надасть Україні $841 млн під гарантії Канади для підтримки пенсійних виплат. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.
Зазначається, що кошти надаються в межах проєкту PEACE in Ukraine. Вони будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.
В умовах дефіциту бюджету та розбалансування державних фінансів це надзвичайно важлива і своєчасна підтримка
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Канада веде переговори про внесок у кредит ЄС для України на 90 млрд євро. Оттава прагне посилити зв’язки з Європою та зменшити залежність від США.