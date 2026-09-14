Україна отримає $841 млн від Світового банку під гарантії Канади

$44.550.0051.640.13
ukenru
Ексклюзив
10:10 • 4438 перегляди
Доручення без виконання: чому Департамент охорони здоров'я Одеської ОВА відмовився перевіряти лікування пацієнта, померлого в клініці OdrexPhoto
06:58 • 12455 перегляди
Зараз перебуваю у закордонному відрядженні: Кравченко підтвердив виїзд з України
06:05 • 14120 перегляди
Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Кравченка з посади генпрокурора
05:13 • 18517 перегляди
Я підписав підозру директору НАБУ Кривоносу - Кравченко
14 вересня, 02:31 • 16916 перегляди
краснодарський край рф зазнав масованої атаки дронів - ЗМІVideo
13 вересня, 23:32 • 37391 перегляди
Шотландія, Вельс і Північна Ірландія вимагатимуть права на референдуми про незалежність - The Telegraph
Ексклюзив
13 вересня, 17:34 • 42908 перегляди
Дощі й тумани затримаються - синоптики розповіли, коли в Україні розпогодиться
13 вересня, 17:12 • 31353 перегляди
Зеленський запровадив санкції проти Юлії Мендель: які обмеження будуть діяти проти колишньої речниці
13 вересня, 12:09 • 34956 перегляди
Лідери трьох регіонів Великої Британії обговорять можливий вихід із країни: озвучена дата - The Telegraph
13 вересня, 11:26 • 30783 перегляди
Сили оборони уразили місця запуску БПЛА та радари російських військ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2м/с
57%
749мм
Популярнi новини
Вантажопереробка у портах Великої Одеси скоротилася більш ніж у 15 разів - КалашникPhoto14 вересня, 00:59 • 10170 перегляди
Трамп знову закликав Зеленського припинити удари по НПЗ у росії14 вересня, 01:27 • 21132 перегляди
На парламентських виборах у Швеції перемагають соціал-демократи14 вересня, 01:56 • 15899 перегляди
Що святкують 14 вересня в Україні та світі14 вересня, 03:00 • 13758 перегляди
Україна повернула з російського полону майже 10 тисяч громадян - омбудсман14 вересня, 03:33 • 4854 перегляди
Публікації
День танкових військ ЗСУ: історія свята PhotoVideo10:12 • 2116 перегляди
Доручення без виконання: чому Департамент охорони здоров'я Одеської ОВА відмовився перевіряти лікування пацієнта, померлого в клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
10:10 • 4436 перегляди
“путін має зрозуміти, що ця війна дурна”: Борис Джонсон заявив, що Україна має продовжити тиск на рф13 вересня, 09:03 • 47407 перегляди
Що посадити на дачі восени, щоб мати власний запас трав для чаю12 вересня, 07:30 • 77798 перегляди
Реформа БЕБ не змінила підхід до бізнесу: компанії продовжують стикатись з тиском Бюро11 вересня, 10:20 • 103729 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Марк Карні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Канада
Реклама
УНН Lite
Українські полярники показали, як пінгвіни "літають"Video12 вересня, 23:57 • 38712 перегляди
Памела Андерсон привернула увагу публіки, з'явившись у сукні з екстремально високим розрізомPhoto12 вересня, 12:30 • 44632 перегляди
Тревіс Келсі розповів деталі про весілля із Тейлор Свіфт12 вересня, 10:44 • 43388 перегляди
Люк Еванс розповів про важкий стан Тіма Каррі перед смертюPhoto12 вересня, 07:51 • 46415 перегляди
Леді Гага вперше стала мамою – співачка народила дитину від Майкла Поланскі12 вересня, 06:45 • 55146 перегляди
Актуальне
Ракетна система С-400
Financial Times
Шахед-136
ФАБ-250
Техніка

Україна отримає $841 млн від Світового банку під гарантії Канади

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

Світовий банк надасть Україні $841 млн під гарантії Канади в межах проєкту PEACE in Ukraine. Кошти спрямують на пенсійні виплати.

Україна отримає $841 млн від Світового банку під гарантії Канади

Україна отримає 841 млн доларів від Світового банку під гарантії Канади Світовий банк надасть Україні $841 млн під гарантії Канади для підтримки пенсійних виплат. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

Зазначається, що кошти надаються в межах проєкту PEACE in Ukraine. Вони будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.

В умовах дефіциту бюджету та розбалансування державних фінансів це надзвичайно важлива і своєчасна підтримка

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Канада веде переговори про внесок у кредит ЄС для України на 90 млрд євро. Оттава прагне посилити зв’язки з Європою та зменшити залежність від США.

Ольга Розгон

ЕкономікаФінанси
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Світовий банк
Канада
Україна