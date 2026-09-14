Украина получит $841 млн от Всемирного банка под гарантии Канады
Киев • УНН
Всемирный банк предоставит Украине $841 млн под гарантии Канады в рамках проекта PEACE in Ukraine. Средства направят на пенсионные выплаты.
Украина получит 841 млн долларов от Всемирного банка под гарантии Канады Всемирный банк предоставит Украине 841 млн долларов под гарантии Канады для поддержки пенсионных выплат. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.
Отмечается, что средства предоставляются в рамках проекта PEACE in Ukraine. Они будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты.
В условиях дефицита бюджета и разбалансирования государственных финансов это чрезвычайно важная и своевременная поддержка
Напомним
Канада ведет переговоры о вкладе в кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро. Оттава стремится укрепить связи с Европой и уменьшить зависимость от США.