Украина получит $841 млн от Всемирного банка под гарантии Канады

Украина получит 841 млн долларов от Всемирного банка под гарантии Канады Всемирный банк предоставит Украине 841 млн долларов под гарантии Канады для поддержки пенсионных выплат. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

Отмечается, что средства предоставляются в рамках проекта PEACE in Ukraine. Они будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты.

В условиях дефицита бюджета и разбалансирования государственных финансов это чрезвычайно важная и своевременная поддержка - говорится в сообщении.

Напомним

Канада ведет переговоры о вкладе в кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро. Оттава стремится укрепить связи с Европой и уменьшить зависимость от США.