рф атаковала Украину 135 дронами: количество сбитых целей растёт, зафиксированы попадания в 5 локациях

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В ночь на 4 октября рф атаковала Украину 135 ударными беспилотниками различных типов, тогда как украинская ПВО сбила или подавила 125 вражеских целей. Об этом сообщают Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

Детали

По имеющейся информации, атака началась в 18:00 3 октября. Российские войска применили 135 беспилотников, среди которых были Shahed, "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т" и беспилотники-имитаторы типа "Пародия". Из общего количества 52 дрона были реактивными.

Беспилотники запускали с направлений Орла, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска в рф, а также из временно оккупированных Донецка и Крыма — из района Гвардейского.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 123 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", дронов других типов и 2 "Бандероль"/"Дань-Т" — говорится в сообщении.

Кроме того, по имеющейся информации, зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 5 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) в 5 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! — говорится в публикации.

Напомним

В Киеве во время атаки 3 октября зафиксировали попадание в Северный мост. Масштабы повреждений и наличие пострадавших уточняются.