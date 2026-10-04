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рф атакувала Україну 135 дронами: кількість збитих цілей зростає, зафіксовано влучання на 5 локаціях

Київ • УНН

 • 178 перегляди

росія запустила 135 безпілотників із різних напрямків, зокрема 52 реактивні. ППО збила або подавила 125 ворожих цілей.

рф атакувала Україну 135 дронами: кількість збитих цілей зростає, зафіксовано влучання на 5 локаціях
Фото ілюстративне

У ніч на 4 жовтня рф атакувала Україну 135 ударними безпілотниками різних типів, тоді як українська ППО збила або подавила 125 ворожих цілей. Про це повідомляють повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

За наявною інформацією, атака розпочалася з 18:00 3 жовтня.  Російські війська застосували 135 безпілотників, серед яких були Shahed, "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т" та дрони-імітатори типу "Пародія". Із загальної кількості 52 дрони були реактивними. 

Безпілотники запускали з напрямків Орла, Курська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська в рф, а також із тимчасово окупованих Донецька та Криму - з району Гвардійського. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 123 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 2 "Бандероль"/"Дань-Т" 

– йдеться у повідомленні.

Крім того, за наявною інформацією, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях. 

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! 

– йдеться у дописі.

Нагадаємо

У Києві під час атаки 3 жовтня зафіксували попадання у Північний міст. Масштаби ушкоджень та наявність постраждалих уточнюються. 

Алла Кіосак

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