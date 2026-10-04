рф атакувала Україну 135 дронами: кількість збитих цілей зростає, зафіксовано влучання на 5 локаціях

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У ніч на 4 жовтня рф атакувала Україну 135 ударними безпілотниками різних типів, тоді як українська ППО збила або подавила 125 ворожих цілей. Про це повідомляють повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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За наявною інформацією, атака розпочалася з 18:00 3 жовтня. Російські війська застосували 135 безпілотників, серед яких були Shahed, "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т" та дрони-імітатори типу "Пародія". Із загальної кількості 52 дрони були реактивними.

Безпілотники запускали з напрямків Орла, Курська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська в рф, а також із тимчасово окупованих Донецька та Криму - з району Гвардійського.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 123 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 2 "Бандероль"/"Дань-Т" – йдеться у повідомленні.

Крім того, за наявною інформацією, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! – йдеться у дописі.

Нагадаємо

У Києві під час атаки 3 жовтня зафіксували попадання у Північний міст. Масштаби ушкоджень та наявність постраждалих уточнюються.