В минобороны рф заявили, что усилят удары по "военным объектам" Украины

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Россия усилит удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины после заявления Президента Украины Владимира Зеленского об увеличении атак на российские НПЗ. Об этом говорится в заявлении минобороны России, передает УНН.

После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других областях Украины будут усилены - говорится в заявлении минобороны РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский накануне сказал в интервью агентству Reuters, что российское руководство, по его сведениям, сняло ограничения для своих военных на удары по гражданским объектам в украинских городах, и в ответ Украина усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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По словам Зеленского, украинская разведка получила документы, из которых следует, что владимир путин одобрил "новую доктрину" ударов по расширенному списку гражданских целей в Украине накануне зимы.

"Мы видели документы и знаем, что они разрешили им (военным) атаковать инфраструктуру, логистику, дороги, школы, больницы, чтобы заставить людей уехать из столицы, из разных городов. В этом цель этой операции", — цитирует Reuters Зеленского.