В результате атаки рф на Северный мост в Киеве пострадали два человека: что известно об их состоянии

Фото: Википедия

В результате атаки рф на Северный мост в столице пострадали два человека. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Два человека пострадали в результате удара врага по Северному мосту в столице. Одного пострадавшего медики госпитализировали. Второму оказали помощь на месте - сообщил Кличко.

Добавим

Кроме того, по словам мэра Киева, в Дарницком районе обломки БпЛА упали на припаркованный автомобиль.

Также в Дарницком районе обломки упали на открытой территории одной из школ.

Напомним

Как сообщал Кличко, армия рф нанесла удар по Северному мосту, повредила дорожное полотно.