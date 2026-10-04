В результате атаки рф на Северный мост в Киеве пострадали два человека: что известно об их состоянии
Киев • УНН
Вследствие атаки рф на Северный мост пострадали два человека, одного госпитализировали. В Дарницком районе обломки повредили автомобиль и упали возле школы.
Фото: Википедия
В результате атаки рф на Северный мост в столице пострадали два человека. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Два человека пострадали в результате удара врага по Северному мосту в столице. Одного пострадавшего медики госпитализировали. Второму оказали помощь на месте
Добавим
Кроме того, по словам мэра Киева, в Дарницком районе обломки БпЛА упали на припаркованный автомобиль.
Также в Дарницком районе обломки упали на открытой территории одной из школ.
Напомним
Как сообщал Кличко, армия рф нанесла удар по Северному мосту, повредила дорожное полотно.