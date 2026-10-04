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В результате атаки рф на Северный мост в Киеве пострадали два человека: что известно об их состоянии

Киев • УНН

 • 10648 просмотра

Вследствие атаки рф на Северный мост пострадали два человека, одного госпитализировали. В Дарницком районе обломки повредили автомобиль и упали возле школы.

В результате атаки рф на Северный мост в Киеве пострадали два человека: что известно об их состоянии
Фото: Википедия

В результате атаки рф на Северный мост в столице пострадали два человека. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Два человека пострадали в результате удара врага по Северному мосту в столице. Одного пострадавшего медики госпитализировали. Второму оказали помощь на месте 

- сообщил Кличко.

Добавим

Кроме того, по словам мэра Киева, в Дарницком районе обломки БпЛА упали на припаркованный автомобиль. 

Также в Дарницком районе обломки упали на открытой территории одной из школ.

Напомним

Как сообщал Кличко, армия рф нанесла удар по Северному мосту, повредила дорожное полотно. 

Антонина Туманова

Война в Украине
Школа
Взрывы
Дорожно-транспортное происшествие
Виталий Кличко
Киев