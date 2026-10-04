Ворог атакував Північний міст у Києві, є пошкодження - мер

Північний міст. Фото з відкритих джерел

Армія рф завдала удару по Північному мосту, пошкодили дорожнє полотно. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

Влучання в дорожнє полотно на Північному мосту. Екстрені служби прямують на місце - повідомив Кличко.

У Києві змінили правила руху мостами через Дніпро під час тривоги - де є обмеження

Додамо

У мережі з'явились кадри атаки на Північний міст, а також відео з місця прильоту.

Як повідомляють користувачі соцмереж, на місці падіння БпЛА утворилася величезна вирва.

Нагадаємо

Як повідомили у Повітряних Силах, у ніч на 4 жовтня рф атакувала Україну 135 ударними безпілотниками різних типів, тоді як українська ППО збила або подавила 125 ворожих цілей.