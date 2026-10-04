Ворог атакував Північний міст у Києві, є пошкодження - мер
Київ • УНН
Унаслідок удару пошкоджено дорожнє полотно Північного мосту. Екстрені служби прямують на місце події.
Армія рф завдала удару по Північному мосту, пошкодили дорожнє полотно. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
Влучання в дорожнє полотно на Північному мосту. Екстрені служби прямують на місце
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У мережі з'явились кадри атаки на Північний міст, а також відео з місця прильоту.
Як повідомляють користувачі соцмереж, на місці падіння БпЛА утворилася величезна вирва.
Нагадаємо
Як повідомили у Повітряних Силах, у ніч на 4 жовтня рф атакувала Україну 135 ударними безпілотниками різних типів, тоді як українська ППО збила або подавила 125 ворожих цілей.