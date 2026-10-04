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Ворог атакував Північний міст у Києві, є пошкодження - мер

Київ • УНН

 • 7592 перегляди

Унаслідок удару пошкоджено дорожнє полотно Північного мосту. Екстрені служби прямують на місце події.

Ворог атакував Північний міст у Києві, є пошкодження - мер
Північний міст. Фото з відкритих джерел

Армія рф завдала удару по Північному мосту, пошкодили дорожнє полотно. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

Влучання в дорожнє полотно на Північному мосту.  Екстрені служби прямують на місце 

- повідомив Кличко.

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Додамо

У мережі з'явились кадри атаки на Північний міст, а також відео з місця прильоту.

Як повідомляють користувачі соцмереж, на місці падіння БпЛА утворилася величезна вирва.

Нагадаємо

Як повідомили у Повітряних Силах, у ніч на 4 жовтня рф атакувала Україну 135 ударними безпілотниками різних типів, тоді як українська ППО збила або подавила 125 ворожих цілей. 

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вибухи
Південний міст (Київ)
Війна в Україні
Віталій Кличко
Україна