Враг атаковал Северный мост в Киеве, есть повреждения — мэр

Северный мост. Фото из открытых источников

Армия рф нанесла удар по Северному мосту, повредив дорожное полотно. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Попадание в дорожное полотно на Северном мосту. Экстренные службы направляются на место - сообщил Кличко.

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В сети появились кадры атаки на Северный мост, а также видео с места прилета.

Как сообщают пользователи соцсетей, на месте падения БпЛА образовалась огромная воронка.

Напомним

Как сообщили в Воздушных силах, в ночь на 4 октября рф атаковала Украину 135 ударными беспилотниками различных типов, тогда как украинская ПВО сбила или подавила 125 вражеских целей.