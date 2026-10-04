Враг атаковал Северный мост в Киеве, есть повреждения — мэр
Киев • УНН
В результате удара повреждено дорожное полотно Северного моста. Экстренные службы направляются на место происшествия.
Армия рф нанесла удар по Северному мосту, повредив дорожное полотно. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Попадание в дорожное полотно на Северном мосту. Экстренные службы направляются на место
В Киеве изменили правила движения по мостам через Днепр во время тревоги - где есть ограничения03.10.26, 14:07 • 6928 просмотров
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В сети появились кадры атаки на Северный мост, а также видео с места прилета.
Как сообщают пользователи соцсетей, на месте падения БпЛА образовалась огромная воронка.
Напомним
Как сообщили в Воздушных силах, в ночь на 4 октября рф атаковала Украину 135 ударными беспилотниками различных типов, тогда как украинская ПВО сбила или подавила 125 вражеских целей.