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Враг атаковал Северный мост в Киеве, есть повреждения — мэр

Киев • УНН

 • 1038 просмотра

В результате удара повреждено дорожное полотно Северного моста. Экстренные службы направляются на место происшествия.

Враг атаковал Северный мост в Киеве, есть повреждения — мэр
Северный мост. Фото из открытых источников

Армия рф нанесла удар по Северному мосту, повредив дорожное полотно. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Попадание в дорожное полотно на Северном мосту.  Экстренные службы направляются на место 

- сообщил Кличко.

В Киеве изменили правила движения по мостам через Днепр во время тревоги - где есть ограничения03.10.26, 14:07 • 6928 просмотров

Добавим

В сети появились кадры атаки на Северный мост, а также видео с места прилета.

Как сообщают пользователи соцсетей, на месте падения БпЛА образовалась огромная воронка.

Напомним

Как сообщили в Воздушных силах, в ночь на 4 октября рф атаковала Украину 135 ударными беспилотниками различных типов, тогда как украинская ПВО сбила или подавила 125 вражеских целей. 

Антонина Туманова

Война в Украине
Взрывы
Южный мост (Киев)
Война в Украине
Виталий Кличко
Украина