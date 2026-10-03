В Киеве изменили правила движения по мостам через Днепр во время тревоги - где есть ограничения
Киев • УНН
На Южном и Подольско-Воскресенском мостах ввели 15-минутные ограничения во время тревоги. Другие мосты работают без изменений.
В Киеве обновили правила движения по мостам во время воздушной тревоги. О том, какие будут ограничения, сообщили в КГВА 3 октября, пишет УНН.
Детали
По информации КГВА об ограничении движения транспорта по мостам через реку Днепр во время воздушной тревоги:
- Южный мост — во время воздушной тревоги движение с левого на правый берег осуществляется без ограничений. В то же время движение с правого на левый берег ограничивается на 15 минут с момента объявления сигнала воздушной тревоги, после чего возобновляется. Выезд на мост в направлении с правого на левый берег осуществляется со стороны Столичного шоссе, Надднепрянского шоссе и автовокзала «Выдубичи»;
- Подольско-Воскресенский мост — в случае объявления или отбоя воздушной тревоги движение транспорта прекращается в обоих направлениях на 15 минут. После этого движение возобновляется в полном объеме;
- Северный мост — движение без ограничений;
- Дарницкий мост — движение без ограничений;
- Мост Патона — движение без ограничений;
- Мост Метро — движение без ограничений.
«Просим учитывать указанную информацию при планировании поездок», — отметили в КГВА.
Дополнение
Это произошло после нескольких вражеских попаданий в Южный и Северный мосты в Киеве. Очередной удар рф утром 3 октября привел к травмированию двух человек.
Удар рф по Северному мосту в Киеве: два человека пострадали03.10.26, 13:15 • 2862 просмотра