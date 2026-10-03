В Киеве изменили правила движения по мостам через Днепр во время тревоги - где есть ограничения

$44.8350.70
ukenru
10:00 • 17650 просмотра
"Не означает, что проблемы нет": Марченко после заявления ЕС объяснил, где в бюджете не хватает средств
08:31 • 24011 просмотра
Запуск FP-7 возвращает Украину в небольшую группу стран, производящих баллистические ракеты - NYT
3 октября, 04:16 • 38148 просмотра
Россия атаковала Северный мост в Киеве — Кличко сообщил о попаданииVideo
3 октября, 04:05 • 28239 просмотра
Россия заблокировала эвакуацию гражданских из оккупированных Олешек и отвергла предложения Украины — Лубинец
3 октября, 03:15 • 29007 просмотра
Исторический перехват — украинский Mirage впервые сбил российскую «Бандероль» огнём из пушкиPhoto
3 октября, 02:17 • 26803 просмотра
Орбана подозревают в личном приказе задержать украинских инкассаторов — дело впервые может дойти до экс-премьера
3 октября, 01:38 • 19535 просмотра
До 80 проколов и движение после подрыва на мине — как еще усилили украинский военный квадроциклPhoto
3 октября, 00:56 • 16517 просмотра
США не запретят экспорт дизельного топлива в Европу — утверждает Урсула фон дер Ляйен
3 октября, 00:18 • 14710 просмотра
РФ запугивает Европу угрозами из-за Калининграда, чтобы посеять панику и ослабить поддержку Украины — Кубилюс
2 октября, 23:38 • 14299 просмотра
Международная космическая станция может получить Нобелевскую премию мира, среди претендентов есть и украинцы — AP
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3.7м/с
41%
758мм
Популярные новости
Что празднуют 3 октября в Украине и мире 3 октября, 03:55 • 15803 просмотра
Генштаб обновил данные о потерях россиян за сутки и сообщил, сколько техники удалось уничтожитьPhoto3 октября, 04:27 • 19751 просмотра
В Киеве перекрыли Северный мост после российской атаки — как курсирует общественный транспортVideo3 октября, 04:38 • 39580 просмотра
Ночью в российской Калуге прогремели взрывы, россияне сообщают о попадании БПЛАPhotoVideo3 октября, 04:58 • 13917 просмотра
На Гавайях обрушилась в океан известная полутысячелетняя морская арка ХолейVideo3 октября, 06:25 • 25191 просмотра
публикации
Украина готовится возобновить полёты, но отечественные авиакомпании могут не дождаться2 октября, 10:40 • 64015 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 74204 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности2 октября, 07:15 • 64831 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине1 октября, 14:54 • 87801 просмотра
Обучение под землёй в 2026 году: сколько укрытий профинансировано и безопасных школ построено
Эксклюзив
1 октября, 12:29 • 64019 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Италия
Реклама
УНН Lite
Роналду спровоцировал новый виток спора вокруг сборной Португалии "лайком" в InstagramVideo10:47 • 7670 просмотра
На Гавайях обрушилась в океан известная полутысячелетняя морская арка ХолейVideo3 октября, 06:25 • 25353 просмотра
Брюс Уиллис появился на редком фото с дочерью на фоне борьбы с деменциейPhoto3 октября, 01:06 • 31676 просмотра
Руби Роуз рассказала, как в 15 лет её обвинили в убийстве 4-летнего ребёнка3 октября, 00:06 • 29092 просмотра
Майкл Дуглас после 40 лет отрицаний признался в тайном романе с Кэтлин ТёрнерPhoto2 октября, 23:06 • 31555 просмотра
Актуальное
Financial Times
The New York Times
Техника
Отопление
Старлинк

В Киеве изменили правила движения по мостам через Днепр во время тревоги - где есть ограничения

Киев • УНН

 • 2404 просмотра

На Южном и Подольско-Воскресенском мостах ввели 15-минутные ограничения во время тревоги. Другие мосты работают без изменений.

В Киеве изменили правила движения по мостам через Днепр во время тревоги - где есть ограничения

В Киеве обновили правила движения по мостам во время воздушной тревоги. О том, какие будут ограничения, сообщили в КГВА 3 октября, пишет УНН.

Детали

По информации КГВА об ограничении движения транспорта по мостам через реку Днепр во время воздушной тревоги:

  • Южный мост — во время воздушной тревоги движение с левого на правый берег осуществляется без ограничений. В то же время движение с правого на левый берег ограничивается на 15 минут с момента объявления сигнала воздушной тревоги, после чего возобновляется. Выезд на мост в направлении с правого на левый берег осуществляется со стороны Столичного шоссе, Надднепрянского шоссе и автовокзала «Выдубичи»;
    • Подольско-Воскресенский мост — в случае объявления или отбоя воздушной тревоги движение транспорта прекращается в обоих направлениях на 15 минут. После этого движение возобновляется в полном объеме;
      • Северный мост — движение без ограничений;
        • Дарницкий мост — движение без ограничений;
          • Мост Патона — движение без ограничений;
            • Мост Метро — движение без ограничений.

              «Просим учитывать указанную информацию при планировании поездок», — отметили в КГВА.

              Дополнение

              Это произошло после нескольких вражеских попаданий в Южный и Северный мосты в Киеве. Очередной удар рф утром 3 октября привел к травмированию двух человек.

              Удар рф по Северному мосту в Киеве: два человека пострадали03.10.26, 13:15 • 2862 просмотра

              Юлия Шрамко

              ОбществоКиев
              Взрывы
              Мост Патона (Киев)
              Южный мост (Киев)
              Воздушная тревога
              Война в Украине
              Мост Метро (Киев)
              Украина
              Киев