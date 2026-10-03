Роналду спровоцировал новый виток спора вокруг сборной Португалии «лайком» в Instagram
Киев • УНН
Криштиану Роналду отметил «лайком» публикацию Фелипе Мело о неуважении к нему в сборной Португалии. Это вызвало новый спор.
Бывшая звезда сборной Бразилии Фелипе Мело раскритиковал отношение Португалии к Роналду, а португальская звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, похоже, поддержал его комментарии, поставив «лайк» в Instagram, спровоцировав новый спор. Об этом сообщает Diario AS, пишет УНН.
Детали
"В Португалии на фоне споров вокруг Криштиану Роналду ситуация далека от спокойствия. Напротив, напряжение лишь нарастает. Португальская суперзвезда вновь оказалась в центре внимания в последние часы после появления в социальных сетях, и его последний шаг привлек еще больше внимания, поскольку, похоже, указывает пальцем на своих соотечественников и товарищей по национальной сборной", - говорится в публикации.
Бывший игрок «Реала» поставил «лайк» под постом в Instagram, в котором бразилец Фелипе Мело критиковал отношение к Роналду в национальной сборной.
"Существует ужасная разница в том, как португальцы относятся к Криштиану Роналду и как аргентинцы относятся к Лионелю Месси", - начал Мело.
"Я вижу гораздо больше уважения со стороны соперников, когда они играют против Криштиану Роналду. Вчера Хойлунн очень разозлился на Жорже Жезуша, потому что его кумир — Криштиану. Это неправильно... никто не может сравниться с Криштиану Роналду. Нельзя позволить ему уйти, как будто ничего не произошло", - сказал Мело.
Видео Мело стало вирусным, а еще больше внимания привлекло после того, как сам Роналду, похоже, поддержал его в своем аккаунте в Instagram. Этот шаг открыл новую главу в полемике на фоне того, что звезда «Аль-Насра», похоже, поддержал предположение о том, что с ним плохо обращались товарищи по команде, отмечает издание.
Тем временем Португалия пытается сосредоточиться на своих целях в Лиге наций УЕФА. Команда Жорже Жезуша выиграла все три своих матча в это международное окно — против Уэльса, Норвегии и Дании — и вернется к игре в воскресенье, чтобы завершить окно ФИФА матчем против Норвегии и Эрлинга Холанна.
Матч состоится на стадионе «Эштадиу ду Драгау» в Порту, месте, которое вряд ли избежит тени скандала вокруг Роналду, отмечает издание.
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