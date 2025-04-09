Елена Зеленская о достижениях 2024 года: 18 новых аудиогидов и сотни книг для украинцев в мире

В 2024 году запустили 18 новых украиноязычных аудиогидов в культурных памятниках мира. Также передали сотни украинских книг в библиотеки в 8 странах в рамках проекта «Украинские книжные полки».