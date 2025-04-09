Министр иностранных дел Украины пригласил дипломатов на место трагедии в Кривом Роге, где погибли мирные жители, включая детей. Иностранцы увидели последствия преступного террора.
Александр Нечитайло стал послом в Китае, Андрей Мельник – представителем в ООН. Также произошли изменения в посольствах Казахстана, Туркменистана и других.
В марте мировые цены на масло и масло выросли из-за сокращения производства и высокого спроса. Индекс цен на продовольствие ФАО превысил прошлогодний показатель на 6,9%.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении баллотироваться на должность Генсека ООН в 2026 году, когда завершится срок Антониу Гутерреша. Он также отметил «паралич» Совбеза ООН.
Эксперты объявили результаты вскрытия Диего Марадоны, который умер из-за дыхательной недостаточности и остановки сердца после 12 часов агонии. В Аргентине продолжается суд над врачами.
В Сан-Исидро начался суд над медицинской командой Диего Марадоны, обвиняемой в "простом убийстве по неосторожности". Обвиняемым грозит от 8 до 25 лет лишения свободы, а дело включает почти 200 свидетелей.
В аргентинском городе Баия-Бланка из-за сильных штормов и проливных дождей погибли как минимум 16 человек. Власти эвакуировали более 1500 жителей и объявили трехдневный национальный траур.
Звёздный форвард Неймар получил вызов в сборную Бразилии после 1,5 лет перерыва из-за травмы колена. За последние 4 матча в "Сантосе" он забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
Токсикологический отчет обнаружил высокий уровень алкоголя и наркотиков в крови Лиама Пейна. За несколько часов до смерти певец встречался с двумя проститутками в гостиничном номере.
Папа Римский госпитализирован с пневмонией обоих легких и останется в больнице минимум неделю. Врачи сообщают, что состояние понтифика стабильное, но требует длительного лечения.
Певица Grimes публично обратилась к Илону Маску из-за игнорирования сообщений о серьезных медицинских проблемах их ребенка. Маск присутствовал на конференции CPAC и не отреагировал на просьбу матери своего ребенка.
EA Sports анонсировала возвращение Диего Марадоны в футбольный симулятор EA FC25 14 февраля. Карточка легендарного футболиста была удалена из игры в 2022 году из-за споров об авторских правах.
Паун Роговей стал новым послом Украины в Молдове вместо анонсированного ранее Данилова. Юрий Клименко, который уже является послом в Аргентине, по совместительству возглавит посольство в Уругвае.
В администрации президента Аргентины Хавьера Милея объявили о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Решение объясняют защитой суверенитета и критикой действий ВОЗ во время пандемии.
Тысячи аргентинцев вышли на ЛГБТ-марш в 23 городах страны после выступления президента Милеи в Давосе. Протестующие выступили против его заявлений о ЛГБТИК+ сообществе и планов отмены гендерной политики.
По индексу Биг-Мака гривна недооценена на 50,7% и должна стоить 20,73 грн за доллар вместо 42,0. Украина заняла шестое место среди самых недооцененных валют мира.
29 января отмечается Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны, основанный после подписания Делийской декларации 1985 года. Также сегодня празднуют День пазлов, основанный Джоди Джилл в 1994 году.
Президент Зеленский очертил условия для начала переговоров с россией. Ключевыми требованиями являются гарантии безопасности и отвод российских войск до позиций 24 февраля 2022 года.
Netflix объявил о повышении цен на подписку в США, Канаде, Аргентине и Португалии. Количество подписчиков выросло на 19 миллионов, а чистая прибыль компании удвоилась до $1,8 млрд.
Тим Кук планирует лично пожертвовать 1 млн долларов инаугурационному комитету Дональда Трампа. Инаугурационный комитет имеет целью собрать более 150 млн долларов от различных компаний и лиц.
В Нидерландах опубликована база данных с именами 425 тысяч подозреваемых в сотрудничестве с нацистами во время Второй мировой войны. Архив содержит данные о военных преступниках, членах NSB и тех, кто был признан невиновным.
Правительство Мадуро объявило вознаграждение за информацию о местонахождении лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Оппозиционер планирует вернуться в Венесуэлу 10 января, чтобы вступить в должность президента вместо Мадуро.
В Аргентине суд предъявил обвинения пяти лицам по делу о смерти Лиама Пейна, включая его друга и работников отеля. В крови певца обнаружили алкоголь, кокаин и антидепрессанты.
Президент Украины провел телефонный разговор с лидером Аргентины Хавьером Милеем. Стороны обсудили экономическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности, а также партнерство в рамках МЕРКОСУР.
В 2024 году запустили 18 новых украиноязычных аудиогидов в культурных памятниках мира. Также передали сотни украинских книг в библиотеки в 8 странах в рамках проекта «Украинские книжные полки».
В декабре Украина экспортировала почти 1,7 млн тонн кукурузы с ожидаемым превышением 2 млн тонн. Цены держатся на уровне 205-207 $/т, с потенциалом роста до 210-215 $/т в январе.
В результате обстрела рф в Киеве повреждено здание с 6 посольствами, включая выбитые окна и поврежденные потолки. Среди дипломатов пострадавших нет.
Дональд Трамп пригласил президентов Аргентины и Сальвадора на свою инаугурацию, нарушая политическую традицию США. Хавьер Милей уже подтвердил свое участие, а Наиб Букеле еще колеблется из-за соображений безопасности.
Дональд Трамп пригласил Хавьера Милея на церемонию инаугурации 20 января 2025 года. Это первый случай в истории, когда избранный президент США приглашает аргентинского коллегу на такое событие.
Сборная Украины попала в группу D с Францией/Хорватией, Исландией и Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026. Во время жеребьевки ФИФА продемонстрировала карту Украины без Крыма.