France Football определил номинантов на звание лучшего клуба, приз Йохана Кройфа и награду Льва Яшина

Французский журнал "France Football", вручающий "Золотой мяч" лучшему футболисту мира, объявил номинантов на звание лучшего клуба года, приз Йохана Кройфа и награду Льва Яшина, передает УНН.

Номинанты на "Лучший клуб года"

Так, журнал определил 5 клубов, которые будут претендовать на награду "Лучший клуб года", среди них: лондонский "Арсенал", который выиграл АПЛ впервые за 22 года; мюнхенская "Бавария", которая в этом сезоне выиграла Бундеслигу и стала обладателем Кубка и Суперкубка Германии; норвежский "Буде/Глимт", который завоевал Кубок Норвегии и удивил своими выступлениями в Лиге чемпионов, дойдя до 1/8 финала турнира, по ходу розыгрыша обыграв "Интер", "Атлетико", "Манчестер Сити"; бразильский "Фламенгу", который завоевал Кубок Либертадорес, чемпионат Бразилии, чемпионат штата Рио-де-Жанейро; а также французский "ПСЖ" Ильи Забарного, который во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов и одержал победу в чемпионате Франции, Межконтинентальном кубке, Суперкубке Европы.

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Номинанты на приз Йохана Кройфа

Среди номинантов на тренера года мужских команд — тренер "Арсенала" Микель Артета, который, как отмечалось, привел свою команду к первому чемпионству за 22 года, а также вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил "ПСЖ".

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Номинирован и чемпион мира Луис де ла Фуэнте, который одержал победу над Аргентиной в финале ЧМ-2026 и привел "Фурию Роху" к чемпионству впервые за 16 лет.

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Еще один испанец — Унаи Эмери претендует на звание тренера года, которому вместе с "Астон Виллой" удалось выиграть Лигу Европы.

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В список номинантов попал и Венсан Компани, возглавляющий "Баварию", которого номинировали впервые.

Замыкает пятерку тренеров прошлогодний победитель — Луис Энрике из "ПСЖ".

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Номинанты на награду Льва Яшина

Открывает пятерку марокканский голкипер аравийского "Аль-Хиляля" Ясин Буну, который завоевал Королевский кубок Саудовской Аравии по футболу.

Далее идет конкурент Андрея Лунина по мадридскому "Реалу" — бельгиец Тибо Куртуа, который вместе с "сливочными" не завоевал ни одного трофея в этом сезоне.

Третьим идет Жоан Гарсия из "Барселоны", который стал чемпионом мира, а также выиграл с "Барселоной" чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок Испании.

Следующий — Грегор Кобель из "Боруссии", который, как и Куртуа, не завоевал ни одного трофея в этом сезоне.

Еще один номинант — Эмилиано Мартинес из "Челси", который выиграл с "Астон Виллой" ЛЕ, а со сборной Аргентины дошел до финала ЧМ-2026.

Еще один номинант из Африки — Эдуар Менди, выступающий за "Аль-Ахли".

Также среди номинантов есть еще один испанец — Давид Райя из "Арсенала" — победитель АПЛ и чемпионата мира.

Среди номинантов есть и одноклубник Забарного — россиянин Матвей Сафонов.

В список попал еще один испанец — Унаи Симон, который был основным вратарем сборной Испании на ЧМ-2026.

Замыкает список номинантов 40-летний Возинья из Кабо-Верде, который впечатлил своей игрой на ЧМ.

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