"ПСЖ" в серии пенальти против "Арсенала" второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов
Киев • УНН
ПСЖ обыграл Арсенал в серии пенальти и второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Эммануэль Макрон уже поздравил парижский клуб с защитой титула.
"Канониры", как отмечает BBC Sport, упустили первый европейский титул, команда Луиса Энрике выиграла турнир второй год подряд.
Эзе и Габриэль не реализовали пенальти в ворота подопечных Микеля Артеты.
После 90 минут счет был равным: пенальти Дембеле сравнял счет после раннего гола Хаверца.
Новая звезда сияет над Парижем! Поздравляем ПСЖ, который воплощает мечты всей Европы. Франция гордится этим