путин оказался в «цугцванге» в войне против Украины — The Washington Post
Киев • УНН
Из-за войны россия потеряла 3% мужчин призывного возраста, а путин прячется в бункере. Каждый следующий шаг кремля лишь ухудшает ситуацию на фронте.
российский диктатор владимир путин оказался в ситуации "цугцванга" в войне против Украины, когда каждый следующий шаг только ухудшает его положение. Об этом говорится в колонке The Washington Post, передает УНН.
Детали
Автор материала отмечает, что в начале полномасштабного вторжения многие воспринимали Украину как "тюльпан против бульдозера", однако российская военная машина оказалась значительно слабее, чем ожидалось.
В статье подчеркивается, что символом изменения ситуации стала нынешняя подготовка россии к параду 9 мая. Из-за угрозы украинских дронов москва сократила продолжительность мероприятия до 45 минут, а количество военной техники и личного состава было меньше, чем обычно.
В блестящей насмешке Зеленский заявил, что Украина "разрешит" проведение парада, не атакуя в тот день Красную площадь
The Washington Post обращает внимание, что путин назвал войну такой, которая "приближается к завершению", хотя его так называемая "специальная военная операция" длится уже 51 месяц, хотя изначально кремль рассчитывал завершить ее за несколько недель.
По оценкам издания, в 2026 году россия захватила лишь около 0,04% территории Украины, а в апреле даже понесла чистую потерю территорий.
В то же время потери российской армии остаются огромными. The Economist оценивает, что за более чем четыре года войны россия потеряла около 3% довоенного населения мужчин призывного возраста убитыми или ранеными.
The Wall Street Journal также приводит пример российского военного - бывшего наркозависимого, которого после заключения отправили на фронт, несмотря на тяжелые ранения и частичную потерю руки. По словам самого оккупанта, многие российские солдаты считают войну "кампанией по зачистке низших социальных слоев населения".
Авторы материала подчеркивают, что война все больше напоминает Первую мировую из-за массового использования дронов и позиционного характера боевых действий. Небольшие группы российских военных продвигаются под постоянными ударами артиллерии и БПЛА, пытаясь удерживать отдельные посадки или здания.
При этом украинские дроны создали для россии новую угрозу вдали от фронта. Издание отмечает, что около 70% населения рф находится в радиусе действия украинских беспилотников.
Страх быть ликвидированным дроном заставляет путина проводить много времени в подземных бункерах
В материале также подчеркивается, что война, начатая кремлем, фактически привела к укреплению НАТО, усилению европейского единства и углублению экономических проблем самой россии.
Аналитик Carnegie Russia Eurasia Center Александра Прокопенко назвала нынешнее состояние россии "отрицательным равновесием".
россия удерживает себя вместе, одновременно разрушая собственную будущую дееспособность
путин заговорил о "близком завершении конфликта"29.05.26, 19:37 • 6092 просмотра