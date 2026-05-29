путин заговорил о "близком завершении конфликта"
Диктатор рф считает, что ситуация на поле боя дает основания говорить о завершении конфликта. Также путин обвинил Евросоюз в событиях в Украине.
российский диктатор владимир путин заявил, что ситуация на поле боя якобы дает россии основания говорить о приближении завершения войны. Об этом сообщают российские пропагандистские "медиа", передает УНН.
Других деталей или конкретных сроков завершения войны глава кремля не привел.
Кроме того, глава кремля обвинил Европейский Союз в событиях в Украине.
Заявления путина прозвучали на фоне продолжения боевых действий и массированных российских атак на украинские города.
