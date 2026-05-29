путин заговорил о "близком завершении конфликта"

российский диктатор владимир путин заявил, что ситуация на поле боя якобы дает россии основания говорить о приближении завершения войны. Об этом сообщают российские пропагандистские "медиа", передает УНН.

Детали

Ситуация на поле боя дает рф право говорить, что конфликт приближается к завершению - заявил путин.

Других деталей или конкретных сроков завершения войны глава кремля не привел.

Кроме того, глава кремля обвинил Европейский Союз в событиях в Украине.

Именно политика ЕС привела к тому, что произошло в Украине - заявил путин.

Заявления путина прозвучали на фоне продолжения боевых действий и массированных российских атак на украинские города.

путин отреагировал на падение дрона в Румынии и хочет получить "объективные данные" для расследования