путин отреагировал на падение дрона в Румынии и хочет получить "объективные данные" для расследования

российский диктатор владимир путин прокомментировал инцидент с падением беспилотника на территории Румынии и заявил, что якобы только недавно узнал об этом случае, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

"Никто не может сказать о принадлежности дрона без проведения экспертизы", – заявил глава кремля.

Также путин пожаловался, что в Европейском Союзе якобы любой беспилотник сразу называют российским.

"Первая реакция в ЕС на любой беспилотник – назвать его российским, а потом оказывается, что это не так", – сказал он.

Кроме того, путин заявил, что россия готова провести "объективное расследование", если ей передадут соответствующие материалы.

"россия проведет объективное расследование и даст оценку, если ей передадут объективные данные по дрону, который упал в Румынии", – добавил диктатор.

Ранее власти Румынии официально сообщили, что беспилотник, попавший в жилой дом в городе Галац, был российским дроном типа Geran-2. Инцидент уже осудили НАТО, ЕС и ряд западных стран.

