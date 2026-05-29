путин отреагировал на падение дрона в Румынии и хочет получить "объективные данные" для расследования

Киев • УНН

 • 584 просмотра

путин заявил о готовности расследовать падение беспилотника в Румынии после предоставления доказательств. Румынские власти уже идентифицировали дрон как российский.

российский диктатор владимир путин прокомментировал инцидент с падением беспилотника на территории Румынии и заявил, что якобы только недавно узнал об этом случае, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

По словам путина, на данный момент никто не может точно определить принадлежность дрона без проведения экспертизы.

"Никто не может сказать о принадлежности дрона без проведения экспертизы", – заявил глава кремля.

Также путин пожаловался, что в Европейском Союзе якобы любой беспилотник сразу называют российским.

"Первая реакция в ЕС на любой беспилотник – назвать его российским, а потом оказывается, что это не так", – сказал он.

Кроме того, путин заявил, что россия готова провести "объективное расследование", если ей передадут соответствующие материалы.

"россия проведет объективное расследование и даст оценку, если ей передадут объективные данные по дрону, который упал в Румынии", – добавил диктатор.

Ранее власти Румынии официально сообщили, что беспилотник, попавший в жилой дом в городе Галац, был российским дроном типа Geran-2. Инцидент уже осудили НАТО, ЕС и ряд западных стран.

Антонина Туманова

