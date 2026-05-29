«Длинная рука» украинской авиации: истребители Gripen, оснащенные ракетами Meteor, будут «охотиться» на носителей КАБов

Киев • УНН

 • 8134 просмотра

Украина ожидает 36 истребителей Gripen с дальнобойными ракетами Meteor. Новое вооружение поможет отогнать российские самолеты и уменьшить удары КАБами.

Украина ожидает в течение ближайших 10 месяцев первую партию шведских истребителей JAS 39 Gripen вместе с ракетами класса "воздух-воздух" большой дальности Meteor. Как сообщили в Минобороны, это станет важным усилением Воздушных Сил и даст Украине больше возможностей для противодействия российской авиации и управляемым авиационным бомбам (КАБам), передает УНН.

"Длинная рука" украинской авиации

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал подписание соглашения со шведским правительством, согласно которому Украина приобретет до 20 многоцелевых истребителей четвертого поколения JAS 39 Gripen модификации Е. Еще 16 самолетов версий C/D Украина получит в качестве военной помощи.

Самолеты Gripen с ракетами Meteor могут помочь вытеснить российскую авиацию на большее расстояние

Важно, что первая партия Gripen поступит вместе с ракетами Meteor.

Такое сочетание в перспективе позволит увеличить дальность поражения воздушных целей и создать дополнительное давление на российскую авиацию, в частности на самолеты, которые запускают КАБы по украинским позициям и городам.

КАБы остаются одним из самых больших вызовов для Сил обороны. Тактическая авиация противника – преимущественно Су-34 и Су-35 – сбрасывает эти бомбы, оставаясь вне зоны досягаемости украинских зенитных средств.

Самолеты Gripen с ракетами Meteor могут помочь вытеснить российскую авиацию на большее расстояние и уменьшить возможности врага для массированного применения авиабомб.

Почему важны ракеты Meteor

Meteor – это дальнобойная ракета класса "воздух-воздух" производства европейского концерна MBDA.

Она имеет дальность поражения более 100 км, а максимальная дальность может достигать 200 км. Ракета способна развивать скорость около 4,6 тысячи километров в час.

Meteor оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения и прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Это позволяет ей поддерживать высокую скорость на всей траектории полета и эффективно работать по воздушным целям на большой дальности.

Эти характеристики делают Meteor одним из самых мощных инструментов в классе дальнобойных ракет "воздух-воздух". Gripen, вооруженные такими ракетами, смогут создать постоянную угрозу для носителей КАБов, в частности Су-34, отгоняя их от линии фронта.

Gripen соответствует условиям современной войны

Ранее Минобороны рассказывало о преимуществах самолета, который создавался для условий, где авиация должна действовать быстро и с различных аэродромов оперативного базирования.

Это особенно важно для Украины, которая ведет войну в условиях постоянной угрозы ударов по инфраструктуре. Gripen расширяет инструментарий Воздушных Сил и помогает формировать более устойчивую и многоуровневую систему воздушной обороны.

Антонина Туманова

