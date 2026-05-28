Боевой пилот Karaya рассказал о впечатлениях от истребителей Gripen

Киев • УНН

 • 2084 просмотра

Вадим Karaya Ворошилов осваивает шведские истребители Gripen и высоко оценивает их. Первую партию самолетов с ракетами Meteor ожидают в декабре или январе.

Среди украинских пилотов, проходящих обучение на истребителях Gripen, — Герой Украины Вадим Ворошилов, известный под позывным "Karaya". Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса и добавил, что у "Karaya" впечатления после полетов на Gripen очень сильные, передает УНН.

Заместитель руководителя ОП показал фото с боевым летчиком Вадимом "Karaya" Ворошиловым, который проходит обучение на истребителях Gripen.

(Karaya — ред.) Говорит, что впечатления после полетов на Gripen очень сильные. И когда это говорит боевой пилот, прошедший современную войну в украинском небе — это действительно много значит. Он реально сейчас живет подготовкой и изучением Gripen и верит, что это будущее нашей боевой авиации 

Он поблагодарил пилота "за работу, за мотивацию и за то, как ты болеешь за развитие нашей авиации".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже отправила своих пилотов для обучения на шведских самолетах Gripen, а потому ожидает, что первые истребители в Украине с украинскими пилотами могут появиться уже в декабре-январе. 

Позже заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса добавил, что Украина получит первую партию шведских истребителей JAS 39 Gripen, оснащенных дальнобойными ракетами класса "воздух-воздух" Meteor. 

