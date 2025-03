Пилот, который сбил над Винницкой областью пять "Шахедов", стал Героем Украины

Цитата

"Майор Вадим Ворошилов, позывной Karaya, во время атаки россиян на Винницу сбил две ракеты и пять беспилотников. Фотография его окровавленного лица стала вирусной. 5 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении ему звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", – говорится в сообщении

Major Vadym Voroshylov, call sign Karaya, shot down 2 missiles and 5 drones при русском нападении на Vinnytsia. Фото из его bloodied face went viral. On December 5, President @ZelenskyyUa signed acreen awarding him title of Hero of Ukraine, Order of the Gold Star. pic.twitter.com/b0iH9QXw4N

Напомним

После уничтожения "Шахедов" и ракет Вадим Ворошилов успешно катапультировался в Винницкой области.