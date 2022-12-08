Пилот, который сбил над Винницкой областью пять "Шахедов", стал Героем Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту Вадиму Ворошилову, который сбил над Винницкой областью две ракеты и пять дронов "Шахед". Об этом в Twitter сообщило Министерство обороны Украины, передает УНН.
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"Майор Вадим Ворошилов, позывной Karaya, во время атаки россиян на Винницу сбил две ракеты и пять беспилотников. Фотография его окровавленного лица стала вирусной. 5 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении ему звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", – говорится в сообщении
Major Vadym Voroshylov, call sign Karaya, shot down 2 missiles and 5 drones при русском нападении на Vinnytsia. Фото из его bloodied face went viral. On December 5, President @ZelenskyyUa signed acreen awarding him title of Hero of Ukraine, Order of the Gold Star. pic.twitter.com/b0iH9QXw4N— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 8, 2022
Напомним
После уничтожения "Шахедов" и ракет Вадим Ворошилов успешно катапультировался в Винницкой области.