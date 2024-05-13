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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Aston Martin Vantage получит полностью новый интерьер и значительное обновление мощности

Aston Martin Vantage получит полностью новый интерьер и значительное обновление мощности

Киев  •  УНН

13 мая 2024, 16:38  •  8403 просмотра

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Aston Martin Vantage 2025 года получит новый смелый кузов, значительно более мощный 656-сильный 4,0-литровый двигатель V8 с турбонаддувом и высокотехнологичный интерьер.

Один из самых особенных производителей спортивных автомобилей в мире регулярно вносит обновления. Недавно стало известно, что в 2025 году появится новое поколение Vantage, - в британской компании обещают спортивный автомобиль с еще более мощным двигателем. Об этом передает УНН со ссылкой на Ars Technica.

Aston Martin Vantage 2025 года получит новый смелый кузов и значительный прирост мощности; новая модель должна отличаться современными технологиями, лучшим интерьером и дополнительными 150 л.с. по сравнению со старой моделью 

- говорится в материале.

Детали

Отмечается, что новый автомобиль более чем на 150 л.с. (112 кВт) мощнее модели, которую он заменяет, с турбированным 4,0-литровым V8.

Время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 3,4 секунды. Если достаточно места (и нет ограничений скорости), пользователь может достичь 321 км/ч.

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Обещают превосходную характеристику ожидаемой модели: от новых фар до решетки радиатора, боковых вентиляционных отверстий, юбок, квадроциклов выхлопных труб и одной из лучших задних частей на рынке сегодня.

Справка

Vantage, пожалуй, является одним из самых известных соперников Porsche 911. Стремясь отобрать у него несколько единиц, британская компания только что внедрила изменения, которые придают ему более высокотехнологичный и роскошный интерьер.

Дымчатый 656-сильный зверь, которым является Aston Martin Vantage 2025 года, является доказательством того, что другие производители могут делать всё так же хорошо, отмечает Urban Tecno. Почти все дефекты исправлены, смягчены или устранены новыми компонентами.

Подача энергии плавная, но может быть довольно жестокой, если вы захотите так. Это намного больше, чем 911 Turbo S.

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Стандартная спортивная настройка почти подходит для обычного асфальта - подвеска не кажется слишком жесткой, а вот трансмиссия достаточно жесткая. Переключение в режимы Sport+ или Track, но это не является обязательным для шоссе. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач ZF также приносит удовольствие, пишет Ars Technica.

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В прошлом Vantage всегда играл вторую скрипку после гораздо большего количества Porsche 911. Впрочем, учитывая огромную мощность нового автомобиля и ожидаемую цену, которая приближается к 200 000 долларов, обозреватели ожидают, что модель 2025 года будет немного эксклюзивнее.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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