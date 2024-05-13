В Украине всплеск покупки китайских автомобилей: доминируют электромобили

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  17128 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  146593 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  203133 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  212795 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  204866 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159402 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151778 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131189 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

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Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133314 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

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9 мая 2024, 10:03  •  263681 просмотра

В Украине всплеск покупки китайских автомобилей: доминируют электромобили

В апреле 2024 года украинцы купили почти 1200 автомобилей, импортированных из Китая, причем электромобили составляли 77% от общего количества, по данным ассоциации "Укравтопром".

Экономика •   •  6754 просмотра
В Украине всплеск покупки китайских автомобилей: доминируют электромобили

Враг за прошедшие сутки не провел ни одного штурма на Крынки: в ВСУ назвали причину

В районе Крынок Херсонской области вчера враг не вел ни одного обстрела, возможно, из-за усиления давления на Ореховском направлении, где произошло 19 обстрелов.

Война •   •  12325 просмотра
Враг за прошедшие сутки не провел ни одного штурма на Крынки: в ВСУ назвали причину

29-й трагический случай на Тисе: из реки достали тело еще одного утопленника

42-летний мужчина из Закарпатья утонул в реке Тиса при попытке нелегального пересечения границы с Венгрией, что стало 29-м трагическим случаем.

Общество •   •  12284 просмотра
29-й трагический случай на Тисе: из реки достали тело еще одного утопленника

"Ситуация сложная": министр энергетики призвал потребителей экономить свет и готовиться к сложной зиме

Министр энергетики Украины предупредил о возможных трудностях с поставками электроэнергии зимой и летом из-за значительных потерь генерирующих мощностей в результате вражеских обстрелов, призвав потребителей экономить электроэнергию и готовиться к сложной зиме.

Общество •   •  13037 просмотра
"Ситуация сложная": министр энергетики призвал потребителей экономить свет и готовиться к сложной зиме

Социалисты побеждают на парламентских выборах в Каталонии после подсчета почти всех голосов

Социалисты во главе с Сальвадором Илой получили большинство мест на парламентских выборах в Каталонии, победив партии, выступающие за независимость, впервые за 13 лет.

Новости Мира •   •  11677 просмотра
Социалисты побеждают на парламентских выборах в Каталонии после подсчета почти всех голосов

Папа Римский: Святой Престол готов поспособствовать обмену всех пленных между рф и Украиной

Папа Франциск в очередной раз призвал к общему обмену всех заключенных между Россией и Украиной, заверив готовность Святого Престола способствовать любым усилиям в этом направлении, особенно в отношении тяжелораненых и больных.

Война •   •  12379 просмотра
Папа Римский: Святой Престол готов поспособствовать обмену всех пленных между рф и Украиной

"Готовил ракетные удары": СБУ задержала в Ровно агента фсб

Служба безопасности Украины задержала в Ровно агента фсб, который готовил координаты для российских ракетных и беспилотных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры в регионе, проводя разведку и отслеживая передвижения украинских военных.

Война •   •  10633 просмотра
"Готовил ракетные удары": СБУ задержала в Ровно агента фсб

Корабли рф в Черном и Азовском морях отсутствуют - Плетенчук

По состоянию на сегодняшнее утро в Черном и Азовском морях нет ни одного вражеского корабля, в том числе ракетоносца, сообщает представитель Южного командования сил обороны.

Война •   •  10134 просмотра
Корабли рф в Черном и Азовском морях отсутствуют - Плетенчук

Гендиректор Yasno прогнозирует ограничение электроэнергии для бытовых потребителей

Генеральный директор Yasno прогнозирует, что если потребление электроэнергии продолжит расти, Украина может ввести ограничения для бытовых потребителей, чтобы покрыть дефицит. Впрочем, по его словам, отсутствие тепла вызывает больше беспокойства, чем нехватка электроэнергии.

Общество •   •  10721 просмотра
Гендиректор Yasno прогнозирует ограничение электроэнергии для бытовых потребителей

Армия рф 50 раз за неделю обстреляла Черниговскую область: зафиксировано 308 взрывов

За прошлую неделю враг 50 раз обстрелял 20 населенных пунктов Черниговской области, вызвав 308 взрывов, включая ракетный обстрел и авиаудар.

Война •   •  11070 просмотра
Армия рф 50 раз за неделю обстреляла Черниговскую область: зафиксировано 308 взрывов