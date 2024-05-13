Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
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Папа Римский: Святой Престол готов поспособствовать обмену всех пленных между рф и Украиной
"Готовил ракетные удары": СБУ задержала в Ровно агента фсб
Корабли рф в Черном и Азовском морях отсутствуют - Плетенчук
Гендиректор Yasno прогнозирует ограничение электроэнергии для бытовых потребителей
Армия рф 50 раз за неделю обстреляла Черниговскую область: зафиксировано 308 взрывов
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В Украине всплеск покупки китайских автомобилей: доминируют электромобили
В апреле 2024 года украинцы купили почти 1200 автомобилей, импортированных из Китая, причем электромобили составляли 77% от общего количества, по данным ассоциации "Укравтопром".
Враг за прошедшие сутки не провел ни одного штурма на Крынки: в ВСУ назвали причину
В районе Крынок Херсонской области вчера враг не вел ни одного обстрела, возможно, из-за усиления давления на Ореховском направлении, где произошло 19 обстрелов.
29-й трагический случай на Тисе: из реки достали тело еще одного утопленника
42-летний мужчина из Закарпатья утонул в реке Тиса при попытке нелегального пересечения границы с Венгрией, что стало 29-м трагическим случаем.
"Ситуация сложная": министр энергетики призвал потребителей экономить свет и готовиться к сложной зиме
Министр энергетики Украины предупредил о возможных трудностях с поставками электроэнергии зимой и летом из-за значительных потерь генерирующих мощностей в результате вражеских обстрелов, призвав потребителей экономить электроэнергию и готовиться к сложной зиме.
Социалисты побеждают на парламентских выборах в Каталонии после подсчета почти всех голосов
Социалисты во главе с Сальвадором Илой получили большинство мест на парламентских выборах в Каталонии, победив партии, выступающие за независимость, впервые за 13 лет.
Папа Римский: Святой Престол готов поспособствовать обмену всех пленных между рф и Украиной
Папа Франциск в очередной раз призвал к общему обмену всех заключенных между Россией и Украиной, заверив готовность Святого Престола способствовать любым усилиям в этом направлении, особенно в отношении тяжелораненых и больных.
"Готовил ракетные удары": СБУ задержала в Ровно агента фсб
Служба безопасности Украины задержала в Ровно агента фсб, который готовил координаты для российских ракетных и беспилотных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры в регионе, проводя разведку и отслеживая передвижения украинских военных.
Корабли рф в Черном и Азовском морях отсутствуют - Плетенчук
По состоянию на сегодняшнее утро в Черном и Азовском морях нет ни одного вражеского корабля, в том числе ракетоносца, сообщает представитель Южного командования сил обороны.
Гендиректор Yasno прогнозирует ограничение электроэнергии для бытовых потребителей
Генеральный директор Yasno прогнозирует, что если потребление электроэнергии продолжит расти, Украина может ввести ограничения для бытовых потребителей, чтобы покрыть дефицит. Впрочем, по его словам, отсутствие тепла вызывает больше беспокойства, чем нехватка электроэнергии.
Армия рф 50 раз за неделю обстреляла Черниговскую область: зафиксировано 308 взрывов
За прошлую неделю враг 50 раз обстрелял 20 населенных пунктов Черниговской области, вызвав 308 взрывов, включая ракетный обстрел и авиаудар.