В Украине всплеск покупки китайских автомобилей: доминируют электромобили

Украинцы в апреле этого года купили почти 1200 автомобилей, импортированных из Китая, причем электромобили составили 77% от общего количества, по данным ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.

Детали

"В течение прошлого месяца украинцы приобрели почти 1,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это в полтора раза больше, по сравнению с апрелем 2023 года. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 77%", - сообщили в Укравтопроме.

Как отмечается, из этого количества: новых - 845 ед. (+66%); бывших в употреблении - 317 ед. (+17%) ед.

Таким образом, автомобили китайского происхождения охватили 15% апрельского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составила 1,6%, указали в ассоциации.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

VOLKSWAGEN ID.4 - 141 ед;

HONDA M-NV - 72 ед;

NISSAN Ariya - 68 ед;

BYD Song Plus - 52 од;

CHERY Tiggo 4 Pro - 47 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

VOLKSWAGEN ID.4 - 68 ед;

NISSAN Ariya - 42 од;

TOYOTA BZ4X - 19 ед;

HONDA M-NV - 17 ед;

HONDA eNS1 - 15 ед.

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