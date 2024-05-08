"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
В апреле спрос украинцев на электромобили вырос вдвое: какие модели покупали чаще всего
В апреле украинский автопарк пополнился более 4200 электромобилями, что вдвое превысило спрос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
"День Победы" празднуют уже неделю: Федоров рассказал, как на оккупированных территориях воплощают кремлевскую пропаганду
Председатель Запорожской ОВА сообщил, что на временно оккупированных территориях уже неделю празднуют "День Победы", причем пожилые люди и дети больше всего подвергаются воздействию кремлевской пропаганды, которая включает в себя школьные мероприятия, пропагандистские доски и колорадские ленты.
Сербия первой в Европе подписала соглашение с Китаем о построении "общего будущего"
Сербия стала первой европейской страной, которая подписала соглашение с Китаем об "общем будущем" и углублении всестороннего стратегического партнерства.
Для восстановления после атак: Британия внесет в Фонд поддержки энергетики 23 млн евро
Великобритания предоставит дополнительные 23 миллиона евро в Фонд энергетической поддержки Украины, чтобы помочь восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру, усилить безопасность и обеспечить резервное питание.
Самый жаркий апрель в истории продолжил 11-месячную полосу рекордных температур
Апрель 2024 года стал самым жарким апрелем за всю историю наблюдений в мире, продолжив 11-месячную серию рекордных месячных температур, что свидетельствует о том, что мир опасно близок к превышению установленного Парижским соглашением лимита глобального потепления на 1,5°C.
ВР планирует сделать шаг к усилению ответственности за распространение наркотиков во время военного положения
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который предлагает ужесточить наказание, включая штрафы и лишение свободы, за незаконный оборот наркотиков и производство прекурсоров во время военного положения.
Порноактриса Сторми Дэниелс рассказала в суде о своей встрече с Трампом
Порноактриса Сторми Дэниелс дала показания в суде о своей сексуальной связи с Дональдом Трампом в 2006 году и плату, которую она получила от него за молчание об этом во время его президентской кампании 2016 года.
На фронте за сутки более 120 боевых столкновений, россияне активизировались на Ореховском направлении - Генштаб
За минувшие сутки украинские войска отбили 121 боевое столкновение на разных участках фронта, при этом больше всего обстрелов противник совершил на Авдеевском и Бахмутском направлениях, а также активизировался на Ореховском направлении, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры.
Оккупанты нанесли три удара по поселку на Запорожье, есть раненая
российская армия обстреляла село Веселянка Запорожского района, ранив женщину и повредив жилые дома и хозяйственные постройки.
ВР планирует рассмотреть законопроект об особенностях назначения на должность судьи во время военного положения
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который позволит Президенту возвращать представление на назначение судей в Высший совет правосудия для повторного рассмотрения во время военного положения и через год после него, если есть информация о действиях, угрожающих национальной безопасности.