В апреле спрос украинцев на электромобили вырос вдвое: какие модели покупали чаще всего

В апреле украинский автопарк пополнили более 4,2 тысячи авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению аналогичным периодом 2023 года, спрос на электромобили вырос вдвое. Об этом сообщает Укравтопром, передает УНН.

Детали

Доля новых машин в регистрациях составила в указанный период 17% против 21% годом ранее. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4141 шт. (новых - 707 шт., подержанных - 3434 шт.).

Среди 79 коммерческих электромобилей новыми были только четыре авто. Также был зарегистрирован один новый электробус.

В топ-5 новых электромобилей месяца попали:

Volkswagen iD.4 - 141 ед;

Honda M-NV - 72 ед;

Ниссан Ария - 68 ед;

BYD Song Plus - 49 од;

MG 4 - 39 ед.

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Пятерка впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей выглядит так:

Nissan Leaf - 497 ед;

Tesla Model 3 - 414 ед;

Tesla Model Y - 343 ед;

Volkswagen е-Golf - 253 ед;

Hyundai Kona - 205 ед.

Напомним

В первом квартале 2024 года в Украине было зарегистрировано более 4700 новых и подержанных гибридных легковых автомобилей.