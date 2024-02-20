Mercedes-Benz отзывает 250 тыс автомобилей по всему миру из-за проблем с предохранителями и риска пожара
Mercedes-Benz отзывает 250 000 автомобилей по всему миру, начиная с 2023 модельного года, включая модели AMG GT, C-Class, CLE, E-Class, EQE, EQS, GLC, S-Class и SL, для замены определенных деталей из-за потенциальных проблем с предохранителями, которые могут вызвать отказ двигателя и пожар.
Войска рф 14 раз атаковали Никопольщину: есть разрушения, три человека получили ранения
Три человека были ранены, в том числе 87-летняя женщина, после того, как россия 14 раз атаковала Никопольский район в Украине, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию.
Зеленский проведет первое заседание коалиции с начала полномасштабной войны - Железняк
Президент Зеленский проведет первое заседание своей коалиции с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Не мы начали эту войну, но нам ее надо завершить освобождением всех наших земель - Сирский в 10 годовщину российской агрессии
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины в десятую годовщину вторжения россии в Украину пообещал продолжать борьбу до полного освобождения всех оккупированных земель.
Конфликт Зеленского и Залужного годами готовили из кремля - WP
Согласно документам, полученным западными разведками, кремль организовал пропагандистскую кампанию в социальных сетях, чтобы посеять раздор между президентом Зеленским и бывшим главнокомандующим Залужным и ослабить украинское руководство и вооруженные силы.
Киев стремится привлечь полтора миллиарда долларов на производство беспилотников в Украине - Минобороны
Министерство обороны представило военным атташе стран-партнеров потребности Украины в развитии беспилотной коалиции и обратилось к ним за поддержкой в финансировании украинского производства беспилотников.
Украинская тяжелоатлетки завоевали 12 медалей на чемпионате Европы в Софии: Валентина Кисиль завоевала бронзовую медаль
Украинские тяжелоатлеты завоевали 12 медалей, в том числе 5 золотых и 5 серебряных, на чемпионате Европы в Софии.
Ситуация уже начинает выходить из-под контроля: поляки заблокировали автобус из Украины, Кубраков отреагировал
Польские протестующие остановили автобус на пограничном пункте пропуска Рава-Русская-Гребенне и задержали одного пассажира, что вызвало беспокойство вице-премьер-министра Украины Александра Кубракова, который отмечает - важна немедленная реакция польского правительства.
К финальным собеседованиям на должность главы НАПК пригласили 10 кандидатов: перечень
Финальные собеседования состоятся 24 и 25 февраля 2024 года, резервный день - 26 февраля 2024 года. Собеседования будут проходить вживую и транслироваться онлайн.
Польские забастовщики ослабили ограничения движения у границы с Украиной: сколько грузовиков готовы пропускать и где
Польские забастовщики ослабили ограничения движения на двух пограничных переходах с Украиной, позволив некоторым транспортным средствам проезжать каждый час или 30 минут.