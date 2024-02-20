Mercedes-Benz отзывает 250 тыс автомобилей по всему миру из-за проблем с предохранителями и риска пожара

Mercedes-Benz отзывает автомобили по всему миру. Это касается моделей: одели AMG GT, C-Class, CLE, E-Class, EQE, EQS, GLC, S-Class и SL с 2023 модельного года. На соответствующих автомобилях будут заменены определенные детали.

Об этом передает УНН с ссылкой на Zeit.

Детали

Главная причина анонсированного мега отзыва - проблемы с предохранителями могут привести к выходу из строя двигателя и пожароопасности. Представитель Mercedes объявил, что в качестве меры предосторожности на пострадавших автомобилях будут заменены определенные детали.

Запланированное пребывание в мастерской продлится от двух до пяти с половиной часов в зависимости от оборудования. Для заказчиков работа бесплатная.

Дополнение

На прошлой неделе Mercedes пришлось отозвать 75 000 автомобилей по всему миру. Эта акция затрагивает E-Class, CLS и AMG GT. Потенциально неисправное крепление в моторном отсеке может привести к повышенному риску пожара. Во всем мире 75 159 автомобилей должны быть доставлены в мастерские.

Напомним,

Ford отзывает около двух миллионов внедорожников Explorer, проданных с 2011 по 2019 год в США, из-за дефектных молдингов вокруг лобового стекла, которые могут представлять опасность для других водителей.

Американский производитель электромобилей Tesla вынужден перенастроить 1,6 миллиона автомобилей в Китае из-за программной проблемы.