Ford відкликає майже 2 мільйони позашляховиків Explorer через дефект декоративної деталі

Автовиробник Ford відкликає 1, 9 мільйона позашляховиків Explorer, проданих в США, оскільки кліпси кріплення молдингу навколо лобового скла можуть відлетіти та створити небезпеку для інших водіїв. Про це повідомляє ABC News, передає УНН.

Деталі

У документах, опублікованих Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху США, йдеться, що затискачі, які утримують обшивку, яка закриває опори даху близько до лобового скла, можуть ослабнути. Якщо це станеться під час руху, то декоративна деталь може відлетіти та спровокувати аварію.

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Процес відкликання почався після того, як регулятори у США розпочали розслідування проблеми в січні минулого року після отримання 164 скарг від споживачів. Канадські регулятори також зацікавилися цим дефектом

Зазначається, що йдеться про модель авто Ford Explorer з 2011 по 2019 модельні роки.

Доповнення

Спочатку Ford відмовився від відкликання, пославшись на малу масу деталі. Проте компанія все ж таки вирішила відкликати автомобілі після того, як регулятори США встановили, що проблема може становити загрозу безпеці на дорогах.

В компанії вважають, що проблему мають лише 5% відкликаних Explorer

Також виробник заявив, що їм відомо про 568 скарг споживачів і понад 14 000 гарантійних звітів, в яких стверджується, що деталі були відсутні або від'єднані. У Ford також зазначили, що їм не відомо про будь-які аварії чи травми внаслідок вказаної проблеми.

Нагадаємо

У 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тисячу нових легкових авто, що на 60,6% більше, ніж у 2022 році. Найпопулярніша марка авто - Toyota.