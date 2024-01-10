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Актуальне
Volkswagen планує інтегрувати у свої автомобілі ChatGPT

Volkswagen планує інтегрувати у свої автомобілі ChatGPT

Київ • УНН

 • 40467 перегляди

Volkswagen інтегрує ChatGPT у свої автомобілі, починаючи з другого кварталу 2024 року, з голосовою підтримкою на основі штучного інтелекту, яка не потребує нових облікових записів або додатків.

Німецький автогігант Volkswagen планує у другому кварталі 2024 року додати у свої автомобілі підтримку чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT.  Про це представники компанії розповіли на CES 2024, передає УНН.

Деталі 

Спершу ChatGPT з’явиться в автомобілях компанії в Європі. Інтеграція чат-бота відбудеться в електромобілях, а також усіх повністю нових Tiguan і Passat, а також у нових Golf.

У компанії пояснили, що завдякиCerence Chat Pro, інтеграція ChatGPT у серверну частину голосового помічника Volkswagen дасть багато нових можливостей водіям.

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Наприклад, голосовий помічник IDA можна використовувати для керування інформаційно-розважальними системами, навігацією та кондиціонером або для відповідей на загальні запитання.

Завдяки повній інтеграції ChatGPT і тісній співпраці з нашим партнером Cerence, ми пропонуємо нашим водіям додаткову цінність і прямий доступ до дослідницького інструменту на основі штучного інтелекту. Це також підкреслює інноваційну силу наших нових продуктів

- розповів Кай Грюніц, член правління марки Volkswagen з технічного розвитку.

Доповнення 

Компанія стверджує, що з впровадженням штучного інтелекту для водіїв нічого не зміниться. Непотрібно буде створювати нові акаунти чи встановлювати окремі застосунки, для активації ChatGPT потрібно буде всього лиш сказати "Привіт IDA" або натиснути відповідну кнопку.

Також компанія запевняє, що чат-бот не отримує жодної особистої чи конфіденційної інформації водіїв. Всі діалоги з ChatGPT будуть видалені одразу по їх закінченню.

Нагадаємо

З 2025 року Volkswagen Group перейде на стандарт зарядки NACS, які впровадила Tesla. Volkswagen став одним з останніх виробників автомобілів, які перейшли на новий стандарт зарядки.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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