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Volkswagen планирует интегрировать в свои автомобили ChatGPT

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 01:11  •  20468 просмотра

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Volkswagen интегрирует ChatGPT в свои автомобили, начиная со второго квартала 2024 года, с голосовой поддержкой на основе искусственного интеллекта, которая не требует новых учетных записей или приложений.

Немецкий автогигант Volkswagen планирует во втором квартале 2024 года добавить в свои автомобили поддержку чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT.  Об этом представители компании рассказали на CES 2024, передает УНН.

Детали 

Сперва ChatGPT появится в автомобилях компании в Европе. Интеграция чат-бота произойдет в электромобилях, а также всех полностью новых Tiguan и Passat, а также в новых Golf.

В компании объяснили, что благодаряCerence Chat Pro, интеграция ChatGPT в серверную часть голосового помощника Volkswagen даст много новых возможностей водителям.

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Например, голосовой помощник IDA можно использовать для управления информационно-развлекательными системами, навигацией и кондиционером или для ответов на общие вопросы.

Благодаря полной интеграции ChatGPT и тесному сотрудничеству с нашим партнером Cerence, мы предлагаем нашим водителям дополнительную ценность и прямой доступ к исследовательскому инструменту на основе искусственного интеллекта. Это также подчеркивает инновационную силу наших новых продуктов

- рассказал Кай Грюниц, член правления марки Volkswagen по техническому развитию.

Дополнение 

Компания утверждает, что с внедрением искусственного интеллекта для водителей ничего не изменится. Не нужно будет создавать новые аккаунты или устанавливать отдельные приложения, для активации ChatGPT нужно будет всего лишь сказать "Привет IDA" или нажать соответствующую кнопку.

Также компания уверяет, что чат-бот не получает никакой личной или конфиденциальной информации водителей. Все диалоги с ChatGPT будут удалены сразу по их окончании.

Напомним,

С 2025 года Volkswagen Group перейдет на стандарт зарядки NACS, которые внедрила Tesla. Volkswagen стал одним из последних производителей автомобилей, которые перешли на новый стандарт зарядки.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Технологии
Volkswagen планує інтегрувати у свої автомобілі ChatGPT
Volkswagen plans to integrate ChatGPT into its cars
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